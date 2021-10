Dịch vụ làm đẹp đồng loạt tuyển nhân viên

Sau thời gian dài đóng cửa, các cơ sở làm đẹp, chăm sóc sức khỏe như làm tóc, gội đầu, tập gym, yoga, aerobic… đồng loạt thiếu hụt người làm.

Chị Chu Thị Thu Hiền, chủ salon Green Beauty Care quét dọn, sửa sang cửa tiệm để đón khách.

Những ngày này, nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ làm đẹp đã đăng tải thông tin tuyển dụng nhân viên trên trang web và mạng xã hội. Ngoài mức lương hấp dẫn, các cơ sở còn hứa hẹn nhiều ưu đãi để thu hút lao động, chuẩn bị sẵn sàng để mở cửa khi được phép hoạt động trở lại.

Salon Green Beauty Care (Lô B, chung cư Lakeside, khu đô thị Chí Linh, TP. Vũng Tàu) chuyên dịch vụ làm tóc và làm móng. Từ khi dịch bùng phát, tiệm phải đóng cửa hoàn toàn. 3 nhân viên đang làm chuyên nghiệp cho tiệm sau một thời gian chờ đợi đã về quê tránh dịch. Hiện nay, tiệm đang chuẩn bị được mở cửa hoạt động trở lại nhưng chưa có nhân viên.

Chị Chu Thị Thu Hiền, chủ tiệm cho biết, hơn 3,5 tháng đóng cửa để tránh dịch, chị vẫn phải giữ mặt bằng và trả tiền thuê hàng tháng. Nhân viên về quê tránh dịch đến nay chưa trở lại vì một số địa phương còn siết chặt quản lý người ra vào. “Tôi đã đăng tuyển nhân viên với mức lương từ 5-7 triệu đồng và chấp nhận vừa làm vừa đào tạo miễn phí nhưng rất khó để tìm được người làm. Mấy ngày qua, tôi mở cửa đón khách. Tôi không dám nhận nhiều khách phần vì để bảo đảm quy định phòng dịch, phần nữa là chưa có nhân viên để làm hết công suất”, chị Hiền nói.

Tại salon tóc An (159 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, TP. Vũng Tàu) mở cửa hoạt động trở lại ngay sau khi có văn bản cho phép của UBND TP. Vũng Tàu. Tuy nhiên, anh Tâm An, chủ salon tóc An cho biết, để bảo đảm công tác phòng dịch, cơ sở chỉ nhận mỗi lần 5 khách theo quy định. Hầu hết khách đều là khách quen, đặt trước qua điện thoại rồi mới đến làm. Các dịch vụ chị em ưu tiên lựa chọn là cắt tóc, tạo kiểu, nhuộm chân tóc, dưỡng tóc, chăm sóc da mặt.

Theo khảo sát của phóng viên, mặc dù khách hàng chưa đông như bình thường do áp dụng quy định giãn cách nhưng hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp đều gấp rút tuyển thêm nhân viên để đáp ứng nhu cầu công việc do nhiều nhân viên về quê tránh dịch nay vẫn bị mắc kẹt tại địa phương, chưa trở lại để làm việc được.

Hiện nay, nhiều cơ sở dịch vụ tập thể dục trong nhà cũng đã và đang dần mở cửa hoạt động trở lại. Anh Sunny, chủ Trung tâm Sri yoga (100/3 Bình Giã, phường 8, TP. Vũng Tàu) cho hay, sau khi TP. Vũng Tàu có văn bản cho phép các hoạt động thể dục thể thao trong nhà được hoạt động trở lại theo quy định không quá 10 người/lượt, trung tâm đã gấp rút dọn dẹp và khử trùng lại phòng tập để mở cửa đón học viên quay lại. Huấn luyện viên Sunny cho biết, thay vì bình thường trung tâm của anh có 5-6 ca tập/ngày thì nay anh đã bố trí 11 ca tập. Để đáp ứng được nhiều ca tập trong một ngày, trung tâm vừa tuyển thêm 1 huấn luyện viên Ấn Độ để 3 huấn luyện viên có thể thay nhau để đáp ứng nhu cầu tập luyện của học viên. Anh Sunny cho biết thêm, phòng tập rộng hơn 60m2 nhưng trung tâm chỉ bố trí đúng 10 thảm cho 10 học viên cùng một ca tập. Các học viên muốn tham gia tập luyện trực tiếp tại trung tâm phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin từ 14 ngày trở lên. Ngoài ra, các học viên cũng phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn trong suốt quá trình tập luyện.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, từ đầu tháng 10 đến nay, các cơ sở, DN có nhu cầu tuyển dụng khoảng 500 người lao động làm các công việc như giúp việc nhà, lái xe, công nhân bảo trì máy, vận hành máy móc và làm việc cho các cơ sở làm đẹp. Do dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, phải hạn chế các hoạt động tập trung đông người nên trung tâm chưa tổ chức phiên giao dịch việc làm theo định kỳ. Để gỡ khó, trung tâm thực hiện kết nối, giới thiệu việc làm bằng hình thức trực tuyến.

Bài, ảnh: QUANG VŨ