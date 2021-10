Hàng chục ngàn gói an sinh trị giá 22 tỷ đồng đang tiếp tục đến tay người dân

Những túi gạo, mì tôm, khẩu trang, nhu yếu phẩm... được MTTQ các địa phương đóng gói cẩn thận, chuyển đến những người khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đã giúp giảm đi nỗi lo của biết bao người.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch UBMTTQ phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu (thứ 2 từ phải qua) trao quà hỗ trợ đến chị Trần Thị Duyên.

Nghe tiếng xe đỗ trước cửa nhà, ông Đoàn Văn Sơn (tổ 18, ấp Bắc 2, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) nghiêng người gọi con mở cửa. Ông Sơn năm nay 65 tuổi, bị mù từ 12 năm trước do tai nạn giao thông. Gia đình ông có 6 người (vợ chồng ông, vợ chồng người con và 2 đứa cháu). Hai vợ chồng ông đã lớn tuổi, các con ông là lao động tự do, thất nghiệp 3 tháng nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nhận phần quà là “gói an sinh” do bà Lương Thị Kiều Trang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Bà Rịa trao, nét mặt ông Sơn rạng rỡ hẳn. “Mấy tháng rồi, thực hiện giãn cách xã hội, cả nhà tôi không có thu nhập nên rất lo lắng và khó khăn. Tuy nhiên, gia đình tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, đó là 4 lần hỗ trợ với gạo, rau củ, mỳ tôm, trứng... và lần này là gói an sinh. Nhờ đó, cả gia đình có đủ bữa ăn hàng ngày, yên tâm phần nào để ở nhà chống dịch”, ông Sơn cho hay.

“Gói an sinh” cũng là phần quà đầy thiết thực với bà Lê Thị Hằng (78 tuổi, ấp Bắc 2, xã Hòa Long). Bà Hằng sống một mình trong căn nhà cấp 4 giản dị. Trước khi dịch diễn biến phức tạp, bà vẫn đạp xe đi làm giúp việc nhà theo giờ và sống tạm ổn với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Hơn 3 tháng nay, bà không có việc làm, phải ở nhà. “Tôi có 3 con, nhưng các con ở riêng, tôi còn khỏe vẫn đi làm. Khi nghỉ vì dịch, tôi được 2 lần hỗ trợ gạo, trứng, rau củ, còn lần này được “gói an sinh”. Ở một mình, số gạo và nhu yếu phẩm này tôi dùng vài tuần mới hết. Mong rằng, lúc đó có thể tôi cũng đi làm lại, lo được cho bản thân rồi”, bà Hằng chia sẻ.

“Gói an sinh” (trị giá 330 ngàn đồng/gói), gồm có: gạo, bún khô, khẩu trang, dầu ăn, nước tương, bánh..., bà Lương Thị Kiều Trang cho hay, để chuẩn bị gói an sinh, cán bộ MTTQ đã tham khảo nhu cầu của người dân, mua thêm gói bánh để gia đình nào có trẻ em hoặc người lớn tuổi cũng có thể dùng liền. “TP.Bà Rịa đã tiếp nhận 2 lần tiền hỗ trợ từ tỉnh để triển khai công tác an sinh xã hội, với tổng số tiền 6 tỷ đồng. Qua đó có hơn 18.000 “gói an sinh” hỗ trợ người khó khăn. Ngoài ra, từ 25/8 đến nay, TP.Bà Rịa còn vận động từ các DN, nhà hảo tâm thêm hơn 7.000 túi an sinh (trị giá từ 300-400 ngàn đồng/túi) để tặng những người gặp khó do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”, bà Trang nói.

Tại TP.Vũng Tàu, các phường, xã cũng bắt đầu lên danh sách, quan tâm chăm lo đợt 2 từ nguồn an sinh xã hội của tỉnh hỗ trợ người khó khăn. Tại phường Nguyễn An Ninh, nơi tập trung hơn 2.500 phòng trọ, nhiều lao động phổ thông, đợt giãn cách kéo dài khiến người dân thêm khó. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch UBMTTQ phường cho biết, thông qua từng tổ dân cư, MTTQ nắm bắt thông tin về những hộ khó khăn, số lượng nhân khẩu để có sự quan tâm, đề xuất, hỗ trợ kịp thời. “Nếu như đợt 1, phường trao 150 “gói an sinh” cho các hộ dân trong khu phong tỏa thì đợt 2 có thêm 50 hộ được tặng “gói an sinh”. Chúng tôi tập trung những hộ đi cách ly về, chưa được hưởng các gói hỗ trợ của địa phương”, bà Tuyết nói về đối tượng được hỗ trợ “gói an sinh” đợt này.

Gia đình chị Trần Thị Duyên, ở trọ tại 360/60, Bình Giã là một trường hợp như vậy. Chồng là lao động tự do, vợ là nhân viên siêu thị. Trước đây, thu nhập 2 vợ chồng được khoảng 10 triệu đồng/tháng, trả tiền phòng trọ, điện nước (1,9 triệu đồng/tháng), tằn tiện cũng đủ nuôi 2 con. Dịch tới, chồng chị thất nghiệp hơn 3 tháng nay, mình chị đi làm. Đầu tháng 9, chị bị nhiễm COVID-19, phải đi điều trị, cả gia đình chị trở thành F1, phải đi cách ly tập trung. Ngày 26/9, chị khỏi bệnh, tiếp tục tự cách ly tại nhà. “Cả hai vợ chồng không đi làm, càng thêm khó khăn. Cũng may tôi được chính quyền địa phương hỗ trợ kịp thời, hai lần được 20 kí gạo, cùng mỳ gói, bánh, khẩu trang, sữa... Ngày 8/10, hết thời gian tự cách ly, tôi sẽ đi làm lại”, chị Duyên chia sẻ.

Theo bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu, ngoài sự hỗ trợ từ tỉnh, tính riêng từ ngày 24/9 đến 30/9, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu đã vận động hơn 12 tấn gạo, 564 thùng mỳ, 19 tấn rau củ quả, hơn 1,5 tấn cá, 6.500 quả trứng và gần 800 suất quà để hỗ trợ cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn.

Tại các địa phương khác, từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, nguồn vận động thêm từ các DN, nhà hảo tâm, những “gói an sinh”, túi an sinh, quà tặng thiết thực đã được trao tận tay người dân khó khăn, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người neo đơn, lao động tự do bị mất việc, người ở trọ... đều nhận được sự quan tâm từ các cấp chính quyền.

Số tiền 22 tỷ đồng được chuyển về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố để triển khai công tác an sinh xã hội, mức phân bổ cụ thể như sau: TP.Vũng Tàu: 4 tỷ đồng; TP.Bà Rịa, TX.Phú Mỹ, huyện Châu Đức, Long Điền và Xuyên Mộc: mỗi địa phương 3 tỷ đồng; Huyện Đất Đỏ: 2 tỷ đồng và huyện Côn Đảo: 1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, từ nguồn vận động, tiếp nhận của UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội, thời gian qua, công tác an sinh xã hội luôn được lãnh đạo các cấp quan tâm. Tính đến ngày 4/10, tỉnh đã chi hỗ trợ với tổng số tiền hơn 63,6 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu tham gia nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 là 10,1 tỷ đồng, lực lượng ngoài tỉnh hỗ trợ chống dịch 1,54 tỷ đồng; hỗ trợ 3.333 phần quà đại đoàn kết, 23.045 “gói an sinh”, 80 ngàn suất ăn... đến các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, người dân trong các khu phong tỏa, đối tượng yếu thế.

Ông Nguyễn Kế Toại cho hay: “Ngoài hơn 23 ngàn “gói an sinh” của tỉnh, các địa phương đã vận động và tặng hơn 58 ngàn “túi an sinh” đến người dân. Đối với gói hỗ trợ 43 tỷ đồng của tỉnh hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố để triển khai công tác an sinh. Trong đợt 1, số tiền 21 tỷ đồng đã được các địa phương chuyển thành 55.498 “gói an sinh” trao tặng đối tượng khó khăn. Với gói hỗ trợ đợt 2 là 22 tỷ đồng, đã có TP.Bà Rịa (được phân bổ 3 tỷ đồng) hoàn thành việc trao 9.091 “gói an sinh” đến người dân, các địa phương khác đang tiếp tục khảo sát, rà soát danh sách đối tượng và sớm trao hỗ trợ đến người dân. Tùy theo nhu cầu, các địa phương có thể hỗ trợ người dân bằng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh hoặc tiền mặt”.

