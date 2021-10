Tập trung bảo vệ cây xanh trước mùa mưa bão

10 ngày qua, Công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC) đang tập trung toàn lực cho công tác phòng chống cây xanh gãy đổ khi BR-VT đang bước vào cao điểm của mùa mưa.

Công nhân UPC cắt tỉa cành nhánh, hạ độ cao cho hàng cây xà cừ cổ thụ trên tuyến đường Ông Ích Khiêm, phường 9, TP. Vũng Tàu.

Đã 11 giờ 30 phút nhưng trên tuyến đường Ông Ích Khiêm, phường 9, TP. Vũng Tàu, hàng chục công nhân, xe cẩu, máy cưa… vẫn đang hoạt động hết công suất. Hàng cây xà cừ cổ thụ trên tuyến đường này sau gần 3 tháng không được cắt tỉa nay cành đã vươn dài, tán lá xum xê phủ rộng sang mái của nhà dân. Công nhân UPC phải dùng xe cẩu, dây thừng chằng néo những cành cây to để khi cưa bảo đảm an toàn cho công nhân và khu vực xung quanh. Đối với những cây có độ nghiêng lớn vào nhà dân, công nhân phải dùng xe cẩu 2-3 tấn, nâng người lên cao, cắt cành hạ nhánh trên cẩu để bảo đảm an toàn. 12 giờ trưa, một số cây xanh trên tuyến đường này mới được hạ độ cao, phát quang vòm lá trả lại vẻ thông thoáng cho tuyến đường sau nhiều tháng.

Theo ông Lê Huy Mạnh Hoạt, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hải Đăng (trực thuộc UPC), nếu không có dịch bệnh thì việc cắt tỉa cành nhánh, hạ độ cao được công ty duy trì thường xuyên, liên tục trong năm và đặc biệt là vào mùa mưa. Tuy nhiên, từ giữa tháng 7, TP. Vũng Tàu thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 nên khối lượng công việc này bị dồn ứ. Ngay sau khi thành phố áp dụng Chỉ thị 15, công ty đã huy động toàn bộ nhân lực và thuê cả người lao động và phương tiện bên ngoài để bảo đảm việc thi công phòng chống cây xanh ngã đổ trong mùa mưa bão nhanh nhất. “Chúng tôi động viên người lao động thay phiên nhau làm tăng ca, làm cả trưa, làm gần đến giờ tối và làm cả thứ 7, chủ nhật để đẩy nhanh khối lượng công việc tồn đọng. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc vẫn phải bảo đảm phòng chống dịch. Theo đó, mỗi ngày, công ty thực hiện cắt tỉa cành nhánh, hạ độ cao cho khoảng 300-400 cây xanh các loại và khoảng 20 cây loại 3 (cây có đường kính từ 50cm trở lên). Đến nay, việc cắt tỉa cành nhánh, hạ độ cao cho cây xanh trên các tuyến đường chính của thành phố đã cơ bản hoàn thành”, ông Hoạt nói.

Bà Võ Thị Thuận, Trưởng phòng Kế hoạch UPC cho biết, hiện trên địa bàn TP. Vũng Tàu có hơn 40.000 cây xanh các loại được trồng tại hơn 40 tuyến đường và công viên, công sở, trường học... Trong đó, các loài có số lượng chiếm ưu thế là sao đen, dầu, phi lao, bằng lăng, phượng, bàng Đài Loan, muồng hoàng yến, viết và dừa. Theo bà Thuận, TP. Vũng Tàu có 3 mặt giáp biển; địa hình thấp trũng, chủ yếu là đất pha cát, nhiễm mặn, do vậy cây xanh thường có rễ ăn nông nên dễ bị tác động và gánh chịu thiệt hại nặng nếu giông, bão xảy ra. Hơn nữa cây xanh trên địa bàn thành phố được trồng chủ yếu trên các vỉa hè nên khi thi công các công trình hạ tầng như hệ thống cấp thoát nước, cáp quang sẽ làm giảm không gian phát triển bộ rễ của cây khiến khả năng chống chịu, trụ vững của cây trong mùa mưa bão yếu đi. Do đó, để bảo đảm công tác phòng chống cây xanh gãy đổ trong mùa mưa, từ đầu năm 2021, UPC đã rà soát và hạ độ cao rất nhiều cây trên các tuyến đường. Tuy nhiên, việc cắt tỉa cành nhánh, hạ độ cao cho cây theo kế hoạch được thực hiện thường xuyên, đặc biệt là vào mùa mưa vì mùa này cây xanh phát triển rất nhanh. Ngày 23/9, Công ty đã huy động toàn lực khoảng 80 người lao động để tập trung thực hiện nhanh việc tiếp tục cắt tỉa cành nhánh, hạ độ cao, phát quang vòm, tán cho cây xanh trên nhiều tuyến đường. Đồng thời thực hiện chằng chống những cây xanh bị nghiêng, nguy cơ ngã đổ cao trên những tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học… Ngoài ra, công ty cũng chuẩn bị mọi phương tiện, máy móc phòng khi phải khắc phục, giải tỏa cành, nhánh, cây xanh đổ ngã; phân công và phân cấp các bộ phận trực và ứng cứu khi có giông bão.

Ngoài ra, nhằm phòng ngừa cây xanh gãy, đổ trong mùa mưa, Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu đã đề nghị các cơ quan, đơn vị có cây xanh trong khuôn viên cần tăng cường công tác chăm sóc, cắt tỉa, khắc phục tình trạng cây gãy, đổ mất an toàn trong mùa mưa, nhất là cây xanh ở khu vực trường học, bệnh viện, khu dân cư…

