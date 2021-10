Toàn tỉnh ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 cộng đồng

Tính từ 18 giờ ngày 11/10 đến 18 giờ ngày 12/10, BR-VT ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới; trong đó có 1 ca cộng đồng là tài xế Công ty vận tải Hân Toàn Phát, thường trú tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh, được phát hiện tại chốt kiểm dịch QL 51 (TX.Phú Mỹ).

Số lượng ca mắc mới ghi nhận tính từ ngày 28/6 đến nay là 4.179 ca. Trong ngày 12/10 có 13 bệnh nhân đã khỏi bệnh ra viện.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân tại huyện Đất Đỏ. Ảnh Vân Anh

Số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng giảm mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn các mối nguy dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh qua hoạt động giao dịch, lưu thông hàng hóa, qua các đối tượng là người trở về từ vùng dịch, lao động từ tỉnh ngoài vào BR-VT.

Do đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 (BCĐ) tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm soát người ra, vào tại các chốt kiểm dịch; trực phòng, chống dịch 24/24; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quy định phòng, chống dịch; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn; tập trung tuyên truyền 3 nhiệm vụ chính "Phòng, chống dịch - Phát triển kinh tế - An dân" và các nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, không để dân thiếu ăn, thiếu mặc, rà soát thực hiện triệt để chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 và Nghị quyết số 86 của Chính phủ; chăm lo an sinh xã hội, vận động tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm Chỉ thị 15.

Bên cạnh đó, dịch bệnh còn có thể tiềm ẩn ở các vùng, điểm nguy cơ cao như trong khu công nghiệp, khu ký xá công nhân, khu nhà trọ. Chính vì vậy, các DN cần phải tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nơi làm việc, sản xuất, kinh doanh; tổ chức xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho nhân viên, người lao động trong DN. Đối với các cơ sở buôn bán, kinh doanh cần tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trong việc giao nhận hàng hóa với các tài xế, phụ xe chở hàng.

BCĐ tỉnh cũng đề nghị nhân dân, cộng đồng DN ủng hộ công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 của tỉnh theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; “Phải tiếp cận bình đẳng tất cả các loại vắc-xin, vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất”.

MINH THIÊN