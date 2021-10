Giải quyết thỏa đáng nguyện vọng về quê của người dân

Thời gian qua, tỉnh BR-VT đã chủ động phối hợp tốt với một số địa phương trong cả nước đưa công dân về quê an toàn, chu đáo.

Hơn 160 công dân tỉnh Lâm Đồng được tỉnh BR-VT tổ chức về quê trong sáng 11/10.

1.300 người đã được tổ chức về quê an toàn, chu đáo

Sáng 11/10, 7 chuyến xe của Công ty Vận tải Phương Trang, chở hơn 160 công dân tỉnh Lâm Đồng về quê. Trước đó, ngày 9/10 tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức 7 chuyến xe đưa gần 200 công dân tỉnh Đồng Tháp về quê. Đến nay, tỉnh BR-VT đã đưa về quê an toàn hơn 1.300 người ở các tỉnh Tây Nam bộ, Tây Nguyên và miền Trung.

Trong dòng người về quê có một số là trẻ em vào chơi thời gian nghỉ hè, bị mắc kẹt 3 tháng nay, giờ được ba mẹ đưa về để đến trường năm học mới. Ngoài ra, có một số phụ nữ mang thai, người lớn tuổi, lao động thời vụ.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (40 tuổi, Sa Đéc, Đồng Tháp) cho biết, vợ chồng chị làm phụ hồ tại TX.Phú Mỹ nhiều năm nay, đợt hè vừa rồi chị có đón 2 đứa con, một lớp 7 và một lớp 3 lên chơi. Các cháu vừa lên chơi thì vướng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và mắc kẹt 3 tháng nay. Gia đình rất mong mỏi đưa cháu về với ông bà để bước vào năm học mới, nhưng nay mới được. “Được đưa về miễn phí trong đợt này, vẫn kịp cho con đi học, chúng tôi cảm ơn chính quyền rất nhiều, vợ chồng tôi sẽ quay lại BR-VT để tiếp tục làm việc và sinh sống”, chị Thủy nói.

Tương tự, đầu tháng 5 năm nay, chị Huỳnh Thị Ngọc Linh (42 tuổi, Lâm Hà, Lâm Đồng) và 2 người bạn lên huyện Châu Đức làm thuê. Nhưng mới làm được 2 tháng, chị và 2 người bạn bị mất việc làm do giãn cách xã hội và mắc kẹt ở đây. Do đó, được tổ chức đưa về quê lần này chị Linh và mọi người rất phấn khởi.

Ưu tiên phương án thuyết phục người dân ở lại

TX.Phú Mỹ là một trong những địa phương đã tích cực, chủ động và tổ chức sớm nhất các đợt đưa công dân trên địa bàn về quê. Tuy nhiên, địa phương luôn xác định phải thông tin rõ mọi vấn đề để người dân lựa chọn giải pháp tối ưu nhất. Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ cho biết, khi tiếp nhận thông tin người dân có nguyện vọng về quê, chính quyền địa phương thông tin, vận động, thuyết phục họ ở lại. Qua đó, nhiều người đã thay đổi quyết định. Những người vẫn có nguyện vọng về quê, địa phương cũng hết sức tạo điều kiện.

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc, Sở LĐ-TB-XH thông tin thêm: “Chủ trương của tỉnh là khuyến khích người dân, người lao động tiếp tục ở lại làm việc tại BR-VT. Trường hợp sau khi tuyên truyền người lao động vẫn có nguyện vọng trở về quê thì tổ chức phối hợp đưa về có trật tự, không để đi tự phát. Hiện nay, tỉnh đang thực hiện theo hướng này. Đối với những người ở lại sẽ được tạo điều kiện tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19. Trong trường hợp, nếu khó khăn sẽ được tăng cường hỗ trợ tiếp các gói an sinh nhằm ổn định cuộc sống”.

Đa số những công dân đăng ký về quê trong các đợt sau này chủ yếu là phụ nữ mang thai, người nuôi con nhỏ và học sinh các tỉnh. Trong ảnh: BR-VT tổ chức đưa người dân tỉnh Lâm Đồng về quê theo nguyện vọng.

Theo ông Khánh, mấy ngày gần đây số lượng người đăng ký về quê các đợt sau giảm mạnh. Nguyên nhân là một số hoạt động sản xuất bắt đầu trở lại, người dân có việc làm, thu nhập. “Chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ nhiều hơn nữa những “gói an sinh” cho người dân, nhất là người ở tại các khu nhà trọ. Tỉnh sẽ thực hiện tiêm vắc xin và làm tốt công tác an sinh xã hội để giữ chân người lao động. Ngoài ra, để bảo đảm nhu cầu sử dụng lao động không bị đứt gãy, các địa phương cần giữ vững vùng xanh an toàn, song song với việc DN thông tin công khai, cụ thể thời gian sản xuất trở lại để người lao động yên tâm. Đồng thời cần có chính sách thống nhất như việc phối hợp thông tin lao động di chuyển tới nơi sản xuất, hỗ trợ DN phục hồi sản xuất”, ông Trần Quốc Khánh nói.

