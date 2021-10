Tặng thiết bị học tập cho HS có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 11/10, Tỉnh Đoàn phối hợp Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh trao 19 điện thoại thông minh cho HS có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Vũng Tàu, TX.Phú Mỹ, huyện Long Điền, Đất Đỏ.

Các em HS Trường TH Đoàn Kết và TH Thắng Nhì (TP.Vũng Tàu) vui mừng được nhận thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến. Ảnh: DIỄM QUỲNH

Ngoài 19 thiết bị trên, hưởng ứng chương trình “Máy tính cho em”, từ ngày 12/9 đến nay, Sở GD-ĐT phối hợp Tỉnh Đoàn, Đoàn thanh niên, Hội đồng Đội các địa phương, các trường học trên địa bàn tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp và trao tặng 56 máy tính, 1.773 điện thoại thông minh, 203 máy tính bảng, 39 thiết bị (máy tính, điện thoại đã qua sử dụng), với tổng trị giá gần 4,3 tỷ đồng trao tặng HS khó khăn có thiết bị học trực tuyến.

 Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 11/10, Công an TX.Phú Mỹ đã trao 47 điện thoại thông minh cho con em cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong ngày, Công an TX.Phú Mỹ đã trao 10 điện thoại thông minh cho con em CBCS Ban chỉ huy Quân sự TX.Phú Mỹ.

Chương trình tặng smartphone “Tiếp sức em đến trường” được Công an TX.Phú Mỹ phát động từ ngày 22/9, với tổng số smartphone sẽ trao là 359 chiếc. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TX.Phú Mỹ đã trao 111 chiếc. Mỗi chiếc smartphone trị giá 3 triệu đồng. Tổng kinh phí cho chương trình khoảng 1 tỷ đồng, do các công ty, DN trên địa bàn thị xã, nhà hảo tâm và cán bộ, chiến sĩ Công an TX.Phú Mỹ đóng góp.

