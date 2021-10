Khảo sát thực trạng cơ sở vật chất trường lớp

Sau khi khảo sát thực tế việc chuẩn bị các điều kiện cho dạy-học trực tiếp trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022, chiều 27/10, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Y tế, UBND và phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố về nội dung này. Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh cho biết, từ ngày 20 đến 22/10, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức 2 đoàn khảo sát công tác chuẩn bị các điều kiện dạy-học trực tiếp tại hơn 40 trường trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát, các đoàn ghi nhận thực trạng một số trường hiện vẫn đang trong quá trình sửa chữa, tu bổ nên trước mắt chưa thể đưa vào sử dụng. Nhiều trường được trưng dụng làm cơ sở cách ly, điều trị COVID-19 chưa thể bàn giao lại. Bên cạnh đó, các bậc học còn tồn tại tình trạng cơ sở vật chất, khu vui chơi, nhà vệ sinh xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn thương tích cho HS.

Đại diện Sở GD-ĐT, UBND, phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố đồng tình với đánh giá của đoàn khảo sát. Đồng thời bổ sung những khó khăn, vướng mắc của ngành GD-ĐT như việc thiếu cán bộ quản lý diễn ra trong thời gian dài gây khó khăn cho các trường trong công tác quản lý điều hành; tình trạng thiếu GV do không có nguồn tuyển, thiết bị dạy học đã được đấu thầu, mua sắm nhưng vận chuyển chậm trễ do dịch bệnh... Lãnh đạo ngành giáo dục và các địa phương cũng đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo ngành y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 2 cho cán bộ, GV, nhân viên của ngành và HS trong độ tuổi quy định; tạo điều kiện cho GV, HS đang bị kẹt ở ngoài tỉnh do dịch bệnh được trở về địa phương. Đồng thời có cơ chế thu hút GV, cho phép hợp đồng ngắn hạn với GV chưa đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 2019…

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Xinh đề nghị ngành giáo dục và các địa phương tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh để có giải pháp thực hiện tốt hơn công tác dạy và học, đặc biệt trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Cần đề ra phương án giải quyết tình trạng thiếu GV, đồng thời chuẩn bị thật tốt các điều kiện để khi thuận lợi có thể tổ chức dạy học trực tiếp. Các nhà trường chú trọng xây dựng phương án phòng, chống dịch khi HS đi học trở lại. Bên cạnh đó, các địa phương cần đặc biệt quan tâm tới việc hoàn thành tiêm 2 mũi vắc xin cho đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên ngành giáo dục...

KHÁNH CHI