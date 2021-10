Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 68 tại huyện Xuyên Mộc

Ngày 18/10, Đoàn giám sát do ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch của UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng Đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Bàu Lâm và xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc.

Ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đại diện UBND xã Bàu Lâm, đến ngày 14/10, toàn xã có 3.311 người thuộc các trường hợp lao động có giao kết hợp đồng, lao động tự do, đối tượng đặc thù, hộ kinh doanh, F1, F0… được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, với tổng số tiền 9,027 tỷ đồng. Hiện nay, xã vẫn còn hơn 500 hồ sơ là người dân của xã, đi làm lao động tự do tại các tỉnh, thành khác nhưng chưa được chi hỗ trợ. Nguyên nhân do thiếu sự xác nhận của các địa phương nơi người lao động làm việc. UBND xã cũng kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ người làm nông nghiệp bị thiệt hại trong thời gian ảnh hưởng của dịch.

Xã Hòa Hưng có 1.243 trường hợp đã được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, với số tiền hơn 2,85 tỷ đồng. Việc chi trả cho các đối tượng được thực hiện đúng, kịp thời nên không có tình trạng khiếu kiện, thắc mắc.

Tại buổi giám sát, đại diện Sở LĐTBXH cũng đã hướng dẫn, hỗ trợ giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ cho cán bộ thôn, ấp.

Ông Trần Văn Lợi đã ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong việc triển khai Nghị quyết 68 thời gian qua và lưu ý các địa phương phải cần xác định đúng đối tượng, nhất là lao động tự do. Đối với các hộ nông dân tự canh tác trên đất của gia đình bị thiệt hại về nông sản, không thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 68, ông Lợi đề nghị Hội Nông dân xã xem xét các nguồn vốn hỗ trợ cho bà con khôi phục sản xuất. Đoàn cũng ghi nhận các kiến nghị của địa phương và sẽ có báo cáo, kiến nghị tỉnh tháo gỡ.

Tin, ảnh: MINH THANH