Ghi nhận 21 ca F0 ngoài cộng đồng

• TP.Vũng Tàu dỡ bỏ khu phong tỏa cuối cùng

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh BR-VT, tính từ 18 giờ ngày 2/10 đến 18 giờ ngày 3/10, toàn tỉnh ghi nhận 23 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 21 ca ngoài cộng đồng.

Cảng Lộc An đã được phong tỏa tạm thời. Ảnh: VÂN ANH

Đáng chú ý là huyện Đất Đỏ có 10 ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng liên quan đến Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu Lộc An 3, trực thuộc Công ty Baseafood (ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ). Cụ thể, 4 ca mắc là công nhân của xí nghiệp này; 6 ca còn lại là người nhà của ca T.T.Ph (1 trong 4 công nhân này).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về ca mắc, huyện đã khẩn trương truy vết, điều tra dịch tễ, khoanh vùng dập dịch. Đến nay, đã truy vết được 81 trường hợp F1 và 34 trường hợp F2 liên quan đến các ca nhiễm và đưa đi cách ly theo quy định. Huyện Đất Đỏ cũng tổ chức test nhanh và lấy mẫu RT-PCR đối với các ca mắc liên quan đến Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu Lộc An 3. Trong đó, test nhanh 119 mẫu, có 7 mẫu cho kết quả dương tính; lấy 79 mẫu đơn xét nghiệm RT-PCR, kết quả 10 mẫu có kết quả dương tính, số mẫu còn lại chưa có kết quả; lấy mẫu gộp RT-PCR (gộp 10) cho 58 người/6 mẫu gộp, đã chuyển về Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh chạy mẫu; lấy mẫu RT-PCR (gộp hộ gia đình) cho 13 người/5 mẫu gộp, kết quả đều âm tính.

Đối với Cảng cá Lộc An, thực hiện test nhanh 41 trường hợp gồm Ban Quản lý cảng cá và các hộ dân trong khu vực cảng cá, đều cho kết quả âm tính. Thị trấn Phước Hải đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR với 7 mẫu đơn, 8 mẫu gộp hộ gia đình; test nhanh 15 trường hợp (10 trường hợp là công nhân của Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu Lộc An 3 và 5 trường hợp là người nhà của công nhân), kết quả, có 2/15 mẫu dương tính. Đối với Công ty DIC Đồng Tiến, KCN Đất Đỏ I, thực hiện lấy mẫu test nhanh 55 công nhân, kết quả đều âm tính.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phong tỏa tạm thời 5 địa điểm gồm: Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu Lộc An 3 và 4, Cảng Lộc An với 92 người; một phần tổ 13 (KP. Lộc An, thị trấn Phước Hải) với 13 hộ/41 khẩu; một phần tổ 2 (KP. Hải Tân, thị trấn Phước Hải) với 4 hộ và 3 phòng trọ/15 khẩu; một phần tổ 15 (ấp Phước Sơn, xã Phước Long Thọ) với 3 hộ/11 khẩu. Tính đến nay, toàn huyện có 8 điểm phong tỏa (trong đó có 5 điểm hong tỏa tạm thời) với 36 hộ, 3 phòng trọ/206 người. Đồng thời. lập các chốt nhằm kiểm soát việc thực hiện cách ly của người dân.

• Trong ngày 3/10, TP.Vũng Tàu đã dỡ cách ly y tế theo Quyết định của UBND tỉnh đối với 2 khu phong tỏa cuối cùng, để trở về “vùng xanh”. Thành phố cũng thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 cho 387 mẫu/520 người người. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đối với 1.121 mẫu/ 14.250 người bao gồm lấy mẫu cộng đồng tại xã Long Sơn, phường 4, Rạch Dừa, Thắng Nhất nhân viên thu gom rác, lái xe, cảng cá; khu cách ly, F0 sau điều trị…

NHÓM PV THỜI SỰ