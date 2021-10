Tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 2 và 3/10, Công an phường Phước Hòa (TX. Phú Mỹ) đã trao 150 phần quà (mỗi phần gồm mì gói, rau xanh, trứng, dầu ăn, nước tương, nước mắm…) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn khu phố Tân Lộc và khu phố Hải Sơn (phường Phước Hòa). Ngoài ra, Công an phường Phước Hòa cũng trao 40 thùng mì chay, 3 thùng dầu ăn, 3 thùng nước tương, rau xanh, đậu hủ cho 2 chùa và 1 tu viện trên địa bàn TX. Phú Mỹ. Tổng giá trị quà tặng là gần 38 triệu đồng do cán bộ chiến sĩ Công an phường Phước Hòa và mạnh thường quân đóng góp.

SONG THƯ