Hàng trăm người được đưa về quê chu đáo, an toàn

Sáng ngày 3/10, 5 chuyến xe 45 chỗ của Công ty vận tải Phương Trang đã phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh và TX.Phú Mỹ chở 139 người dân đang sinh sống tại Bà Rịa -Vũng Tàu trở về các tỉnh đã xuất phát tại Sân vận động TX.Phú Mỹ.

Người dân các tỉnh miền Tây ở Bà Rịa-Vũng Tàu phấn khởi khi được nhà xe Phương Trang đưa về quê miễn phí.

Ấm lòng người về

Những người được đưa về lần này, đã tự phát dùng xe cá nhân theo hướng Quốc lộ 51 để trở về các tỉnh miền Tây vào ngày 1/10. Khi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bị lực lượng chức năng chặn lại và đưa về trụ sở UBND xã ở huyện Long Thành (Đồng Nai). Tại đây, cơ quan chức năng, đại diện các địa phương của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến vận động họ tạm thời quay lại địa phương, đồng thời thông báo với họ về chủ trương của tỉnh sẽ tổ chức đưa người từ BR-VT về quê một cách an toàn. Nhiều người đã đồng ý quay về nơi ở, số còn lại đã được UBND TX.Phú Mỹ đưa về Sân vận động TX.Phú Mỹ, bố trí phòng trong các khu chức năng để ở tạm, chờ ngày sắp xếp xe đưa về quê.

Hầu hết các trường hợp công dân trước khi lên xe về quê đều được thực hiện xét nghiệm PCR để sàng lọc, bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Không chỉ chở người, địa phương còn bố trí 4 xe tải để chở phương tiện xe máy và đồ đạc của người dân về quê.

Ông Phạm Đoàn Đức Huy Cường, Giám đốc Chi nhánh Công ty vận tải Phương Trang tại Vũng Tàu cho biết, đợt này DN đã huy động 7 xe giường nằm để đưa công dân các tỉnh miền Tây về quê miễn phí, đón tại sân vận động TX.Phú Mỹ.

Cảm thấy may mắn, xúc động khi được đưa về quê nhà là suy nghĩ và tâm trạng phấn khởi của hầu hết người dân trong chuyến xe trở về quê, anh Nguyễn Văn Mật (SN 1968, quê Đồng Tháp, tạm trú tại TX.Phú Mỹ) cho biết, anh cùng vợ làm công nhân tại các công trình xây dựng trên địa bàn TX.Phú Mỹ, hơn 3 tháng nay vợ mất việc làm do các công trình xây dựng ngừng hoạt động. Không có thu nhập, trong khi chi phí tiền trọ, điện, nước vẫn phải trả, ăn uống tạm bợ, khiến cuộc sống gia đình anh chị rất khó khăn.

“Cuộc sống khó khăn quá nên gia đình tôi 5 người phải dắt díu nhau về quê. Tưởng không về được nhưng với sự giúp đỡ của cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chúng tôi đã được lên xe về quê miễn phí. Chúng tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Về quê lần này chắc chúng tôi sẽ ở lại quê lập nghiệp, không đi xa nữa”, anh Mật xúc động nói.

Kiểm soát chặt di chuyển tự phát của người dân giữa các địa phương Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ vừa ký công văn hỏa tốc (14325/UBND-VP) gửi các địa phương, sở ngành có liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Rà soát, nắm thông tin người dân có người thân đang học tập, sinh sống, làm việc, du lịch... ở các tỉnh, thành phố khác, đặc biệt là công nhân các KCN, nhà máy ở các vùng đang có dịch để vận động, nhắc nhở người thân đang ở các địa phương đó bình tĩnh, ở lại nơi đang cư trú, không tự ý di chuyển về tỉnh BR-VT, chờ tỉnh tổ chức đón về theo đúng kế hoạch, bảo đảm công tác phòng, chống dịch; phối hợp rà soát, thống kê, nắm chắc tình hình di biến động của người dân, kiểm soát chặt di chuyển tự phát của người dân từ các tỉnh, thành phố khác về BR-VT, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đưa, đón công dân về quê chu đáo, bảo đảm phòng chống dịch

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH, toàn tỉnh hiện có hơn 2.700 người đăng ký về quê tại 57 tỉnh, thành trong cả nước. Đa số công dân xin về các tỉnh trong đợt này là lao động phổ thông, lao động tự do, bị mất việc làm, mất thu nhập, cuộc sống khó khăn, một số trường hợp khác là phụ nữ mang thai, người chữa bệnh nan y... do đó họ có nhu cầu muốn trở về quê hương để sinh sống. Sở đã phân chia thành các nhóm về các địa phương cụ thể để có phương án đưa đi phù hợp. Đồng thời, liên hệ với các địa phương trong cả nước để tạo điều kiện đưa công dân từ BR-VT về quê an toàn.

Theo ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trước nhu cầu về quê tăng cao của người dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo các phương án về y tế, giao thông... Đặc biệt, công tác xét nghiệm được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt để kịp thời phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh, có biện pháp xử lý, ngăn chặn nguồn lây, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm ra cộng đồng. Bảo đảm việc tổ chức đưa công dân về quê chu đáo, chặt chẽ, an toàn và đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch trong suốt quá trình thực hiện.

Để người dân nắm được thông tin chính thống, ngày 1/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Lê Ngọc Khánh cũng đã ký công văn 14236/UBND-VP giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, thông tin tới người dân biết, tỉnh đã lập danh sách những người có nguyện vọng rời khỏi tỉnh về quê để lên phương án tổ chức đưa đón cụ thể.

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ nghiên cứu, vận dụng các quy định, chính sách của nhà nước hoặc vận động các nguồn khác để hỗ trợ thêm phần kinh phí đi lại, ăn ở cho người dân về những tỉnh xa. Vì vậy, những người dân đã đăng ký nhưng chưa được tổ chức đưa về cần bình tĩnh, nán lại để tỉnh có thời gian tổ chức, sắp xếp đưa đón người dân về quê phù hợp, hiệu quả, thuận lợi nhất. Những người có nguyện vọng mà chưa đăng ký cần liên hệ với chính quyền địa phương nơi cư trú để các huyện, thị, thành phố tổng hợp trình tỉnh giải quyết. Sau khi UBND tỉnh cho phép, địa phương sẽ tổ chức đoàn đưa về đảm bảo an toàn, vừa tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

