"Căng mình" thực hiện nhiệm vụ kép

Cùng với nỗ lực không ngừng trong phòng, chống dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ Công an TX.Phú Mỹ còn thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ kép kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Công an phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ tuần tra, nhắc nhở 1 nhà trọ trên địa bàn không cho người lạ ra vào.

Tội phạm giảm, tỷ lệ phá án tăng

TX.Phú Mỹ nằm ở địa bàn cửa ngõ kết nối tỉnh BR-VT với khu vực kinh tế năng động nhất nước - Đông Nam bộ. Ngay khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát lần thứ 4 tại một số tỉnh, thành phía Nam, TX.Phú Mỹ đã chủ động kiểm soát chặt địa bàn. Trong đó, Công an TX.Phú Mỹ luôn xung kích đi đầu triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch kết hợp bảo vệ ANTT địa bàn.

Từ những ngày đầu tháng 5, khi dịch bệnh mới chớm ở các tỉnh, thành, Công an TX.Phú Mỹ tham mưu lãnh đạo thị xã lập 182 chốt kiểm soát khóa chặt vùng giáp ranh, bảo vệ từng địa bàn dân cư. Hơn 80% cán bộ, chiến sĩ được điều động ngày đêm bám chốt trong mọi điều kiện thời tiết, địa hình.

Song song đó, Công an thị xã cũng thành lập 36 tổ tuần tra lưu động làm nhiệm vụ tuần tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm quy định phòng chống dịch, kết hợp phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT, an toàn giao thông ở cơ sở. Nhờ vậy, tình hình trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không phát sinh tình huống đột xuất, bất ngờ. Trong đó thành quả nổi bật là tình hình tội phạm giảm mạnh. Cụ thể, tính đến đầu tháng 10, lực lượng công an phát hiện và xử lý 94 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, giảm gần 41% so cùng kỳ. Đáng chú ý, nhiều vụ vi phạm pháp luật được điều tra, xử lý nhanh nhận được sự đồng tình, ủng hộ và niềm tin của quần chúng nhân dân. Điển hình, vụ trộm cắp tấm gang đậy hố thu thoát nước xảy ra tại nhiều tuyến đường trong khu vực phường Phú Mỹ gây hoang mang trong nhân dân những ngày đầu tháng 5. Ngay sau khi tiếp nhận tố giác từ quần chúng nhân dân, Công an thị xã đã khẩn trương xác minh làm rõ và chỉ chưa đầy 1 tuần vụ án được phá. 6 đối tượng trộm cắp và 3 đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp bị bắt, vụ án được khởi tố.

Cũng trong thời gian này, một vụ việc gây bức xúc trong dư luận cũng được Công an TX.Phú Mỹ điều tra rốt ráo là vụ phá rừng phòng hộ tại tiểu khu rừng Tân Phước (KP.Ông Trịnh, phường Tân Phước). Ngày 26/8, đối tượng đã bị khởi tố bắt tạm giam vì tội “Hủy hoại rừng” theo quy định tại khoản 3 Điều 243 Bộ luật hình sự để điều tra theo quy định.

Tiếp tục quản chặt địa bàn

Công an TX.Phú Mỹ sử dụng flycam kiểm soát khu phong tỏa trên địa bàn. Trong ảnh: Trung úy Phạm Đức Minh, Đội Tổng hợp Công an TX.Phú Mỹ điều khiển flycam giám sát khu phong tỏa thuộc khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân giữa tháng 9.

Hiện nay cùng với toàn tỉnh, TX.Phú Mỹ đang bước vào giai đoạn bình thường mới, mở cửa khôi phục sản xuất kinh doanh. Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an TX.Phú Mỹ, với địa bàn sôi động như TX.Phú Mỹ, thách thức đặt ra trong tình hình mới rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng công an tiếp tục nêu cao cảnh giác, tập trung các giải pháp quyết liệt ngăn dịch bệnh xâm nhập gắn với giữ vững ANTT địa bàn.

Theo đó, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục duy trì chốt cố định tại ngã tư Phước Bình và đường Hắc Dịch - Sông Xoài làm nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ, yêu cầu khai báo y tế với người vào địa bàn từ hướng huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, 8 tổ tuần tra lưu động do lực lượng CSGT làm nòng cốt sẽ tuần tra thường xuyên và đột xuất tập trung ở các tuyến đường giáp ranh, các KCN nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý tài xế, DN không chấp hành quy định phòng dịch và buộc quay đầu những trường hợp chưa tiêm ngừa vắc xin mang nguy cơ dịch bệnh từ ngoài vào địa bàn.

Từ ngày 19/7 đến 17/10, Công an TX.Phú Mỹ đã tiến hành 10.782 lượt tuần tra, nhắc nhở 2.869 trường hợp và lập biên bản xử phạt 1.476 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch với tổng số tiền phạt hơn 3,1 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm gồm: không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn từ cơ quan y tế; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người; không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiệm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Xử lý 7 đối tượng đưa thông tin sai sự thật, trong đó cảnh cáo 3 và phạt tiền 4 đối tượng 30 triệu đồng. 2 chốt kiểm dịch cố định tại ngã tư Phước Bình và đường Hắc Dịch - Sông Xoài thực hiện kiểm tra 10.196 người và phương tiện, Từ ngày 17 đến ngày 25/10, 8 tổ tuần tra lưu động đã thực hiện 685 lượt tuần tra.

Ngoài ra, một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong giai đoạn này là phải quản chặt người ra vào địa bàn. Công an phụ trách khu vực tại các xã, phường được giao nhiệm vụ phối hợp với tổ COVID cộng đồng rà soát, thống kê người về địa phương. Trước 8 giờ sáng hàng ngày phải báo cáo số liệu về Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã. Lực lượng công an cũng trở thành nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác khai báo khi từ ngoài tỉnh trở về địa phương hoặc tố giác khi phát hiện người lạ xâm nhập địa bàn; yêu cầu các chủ nhà trọ, công ty, xí nghiệp ký cam kết quản lý người ở trọ, lao động, không cho người lạ ra vào.

“Dù nhiệm vụ nặng nề, nhưng với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an thị xã tiếp tục nêu cao trách nhiệm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, ngày đêm bám sát địa bàn, phối hợp cùng các ngành chức năng kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, giữ vững ANTT địa bàn”, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA