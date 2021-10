Các ca COVID-19 cộng đồng chủ yếu là công nhân và người đến từ vùng dịch

Trong ngày 27/10, toàn tỉnh có 17 ca F0 mới; trong đó có 9 ca trong khu cách ly tập trung và 8 ca trong cộng đồng. Trong đó, nhiều ca mắc là tài xế, công nhân, người đi từ vùng dịch về.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân khu phong tỏa hẻm 67 Phước Thắng, phường 12,TP.Vũng Tàu ngày 27/10. Ảnh: HUYỀN TRANG

Ngày 27/10, TX. Phú Mỹ ghi nhận 5 ca mắc COVID-19. Trong đó, 3 ca cộng động, cụ thể: chị N.T.K.H là công nhân bộ phận may Công ty TNHH may Tân Mỹ, CCN Hắc Dịch 1, phường Hắc Dịch. Chị H. thường trú tại tỉnh Đồng Nai, hàng ngày chạy xe honda qua TX. Phú Mỹ làm việc. Ngày 26/10, qua xét nghiệm nhanh chị H. dương tính với SARS-CoV-2 tại tỉnh Đồng Nai và ngày 27/10 kết quả PCR cũng dương tính. Ngay sau khi có kết quả, lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời bộ phận may thuộc Công ty TNHH may Tân Mỹ. Đồng thời xét nghiệm nhanh tầm soát toàn bộ 713 nhân viên tại công ty, kết quả tất cả đều âm tính.

Ca thứ 2 là anh S.V.H, công nhân làm việc tại Xưởng gạch Bình An Phát (phường Hắc Dịch). Ngày 26/10 anh H. có triệu chứng đau họng nên anh ra phòng khám Đa khoa Mỹ Xuân để thực hiện test nhanh, kết quả dương tính. Ngày 27/10, kết quả PCR của anh H. cũng dương tính.

Ca thứ 3 là anh P.V.Q, công nhân Cảng Tổng hợp Thị Vải, thường trú tại xã Tóc Tiên. Ngày 26/10, anh Q. từ nơi làm việc ra phòng khám Đa khoa Mỹ Xuân thực hiện test nhanh, kết quả dương tính. Ngày 27/10 có kết quả xét nghiệm PCR của anh Q. cũng có kết quả dương tính.

Hiện lực lượng chức năng đã đưa các F0 đi điều trị, khoanh vùng, truy vết các F1 để cách ly đồng thời tiến hành phun khử khuẩn và phong toả các khu vực liên quan đến 4 ca bệnh trên.

Ngày 27/10, TP.Vũng Tàu ghi nhận 7 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1 ca nhiễm ngoài cộng đồng. Cụ thể, trường hợp anh V.A.Đ ở phường 11 là CSGT Công an tỉnh BR-VT. Anh Đ. đã được tiêm 2 mũi vacxin. Từ ngày 1/10 đến ngày 14/10, anh Đ. thực hiện cách ly tại nhà do tiếp xúc với F1 tại Thế Giới Di Động ở TP. Bà Rịa. Sau khi hoàn thành cách ly tại nhà, ngày 15/10, anh Đ. đến cơ quan làm việc.

Từ ngày 16/10 đến 26/10, ông Đ. có tham gia các ca trực tại Chốt Kiểm soát xe ô tô con và mô tô ở tuyến QL 51 và QL 56. Từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 26/10, anh Đ. thực hiện nhiêm vụ tại các chốt kiểm dịch tuyến QL 51. Sau ca trực, anh Đ. cảm thấy hơi mệt nên đã xét nghiệm nhanh và có kết quả dương tính và được đưa cách ly tại khoa Nhiễm của Trung tâm Y tế TX. Phú Mỹ. Kết quả PCR của anh Đ. ngày 27/10 dương tính với SARS-CoV-2. Trong quá trình làm việc, anh Đ. luôn thực hiện theo đúng quy định 5K, luôn đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn và giữ khoảng cách trên 2m với người dân. Sau giờ làm việc, anh Đ. có về thăm vợ con.

Ngày 27/10, huyện Xuyên Mộc tiếp tục ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 trong khu cách ly Trường THCS Hòa Hội: N.T.T.M, sinh năm 2021 (con F0 Bùi Thị Yến Linh). Trong ngày, địa phương này tiếp tục tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng bằng test nhanh cho 125 người sàng lọc cộng đồng, cách ly tại nhà, các chốt kiểm soát, cảng cá Bình Châu. Kết quả không phát hiện ca bệnh.

Cùng ngày, huyện Long Điền ghi nhận 4 ca trong cộng đồng. Trong đó, 3 ca là 2 vợ chồng thường trú tại ấp An Thạnh, xã An Ngãi và anh ruột thường trú tại ấp An Thạnh, xã An Ngãi; 1 ca đi từ vùng dịch Đồng Nai về Long Điền, hiện đang ở nhà trọ tại ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, Long Điền.

NHÓM PV THỜI SỰ