'Kenny G Live in Vietnam': Đêm nhạc của cảm xúc

Có thể nói đêm nhạc “Kenny G Live in Vietnam” do Báo Nhân Dân phối hợp với IB Group Vietnam tổ chức là một đêm nhạc của cảm xúc. Cảm xúc của những người yêu mến âm nhạc của người nghệ sĩ lãng tử, và cảm xúc của chính nghệ sĩ với những món quà thật đặc biệt đem tới cho khán giả Việt Nam trong lần tái ngộ này.

Nghệ sĩ saxophone tài danh mở đầu đêm diễn với bản nhạc “Home” huyền thoại, đã được làm mới với độ chín và tâm trạng của một nghệ sĩ từng trải, đã đặt chân đến mọi nơi trên thế giới.

Ông đi từ phía khán giả lên sân khấu, trong tràng vỗ tay và hò reo kéo dài của khán giả tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội như gặp gỡ một người rất đỗi thân quen từ xa mới quay trở lại.

Tại đêm diễn, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình Đêm nhạc Kenny G tại Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương và hoa lưu niệm cho các đơn vị tài trợ. Ông Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, đại diện đơn vị tổ chức lên trao hoa và quà tặng cho các nhà tài trợ và các đơn vị đồng hành.

Ở bản "Sihouette", Kenny G đã làm khán giả cực kỳ bất ngờ với màn lấy hơi kéo dài gần 2 phút ở đoạn ngân, khán giả vỗ tay cổ vũ ông từng tràng dài.

Trước thềm buổi diễn, Kenny G cho biết ông sẽ làm mới những bản nhạc huyền thoại quen thuộc của mình. Và ở đêm diễn, khán giả được thưởng thức những màn solo luyến láy đầy ngẫu hứng của ông.

Kenny G khiến khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi không chỉ biểu diễn những kỹ thuật điêu luyện nhưng đong đầy cảm xúc của mình, mà còn nói lời chào và cảm ơn rất dài tới khán giả tại đêm diễn bằng tiếng Việt.

Nam nghệ sĩ cất lời: "Xin chào, cảm ơn các bạn, tôi xin lỗi khi tôi nói tiếng Việt không được tốt lắm. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Đây là lần thứ 2 chúng tôi đến Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi quay lại đây. Cảm ơn các bạn đã đến đây tối nay. Và bây giờ chúng tôi sẽ biểu diễn một bài hát với tựa đề là "Havana".

Kết thúc "Havana" với màn trống ngẫu hứng đầy sôi động, Kenny G dẫn dắt khán giả đến với bản nhạc huyền thoại từng làm mê hoặc thời thanh xuân của thế hệ 7x, 8x một thời "Forever In Love".

Được biết, tại lần đầu tiên tới Việt Nam, ông cũng từng "thử sức" chào khán giả bằng tiếng Việt. Nhưng sau một thời gian dài, khi quay trở lại Việt Nam lần thứ hai, ông không còn nhớ nhiều tiếng Việt và thú nhận "học tiếng Việt rất khó, tôi sẽ cố gắng thử xem".

Để đáp ứng yêu cầu rất cao về âm thanh và nhạc cụ của Kenny G, một số thiết bị Ban tổ chức phải đặt mua ở nước ngoài. Ban tổ chức đã thuê hai bàn mixer (hệ thống điều chỉnh âm thanh) Yamaha PM5DRH version 2.25 ở Nhật từ nhiều tháng trước, 1 dành cho ban nhạc, 1 dành cho khán giả - có giá thuê hơn 30.000 USD.

Trong đó, bộ gõ là loại LP Galaxy, được chế tác hầu hết bằng gỗ và có khả năng tạo ra âm thanh trung thực, trầm ấm, chuyên dành cho dòng nhạc Latin cũng như R&B, có giá thuê tương đương bàn mixer. Bộ trống thuộc dòng "Phượng hoàng" (Phoenix) của hãng Yamaha được Ban tổ chức mua từ Mỹ với giá khoảng 30.000 USD.

Ngoài ra, Kenny G yêu cầu chuẩn bị đàn piano thuộc dòng C7 của Yamaha với dây dẫn, nguồn phát thích ứng do chính nghệ sĩ chọn. Kenny G còn yêu cầu bộ chân và giá của hãng Hercules dành riêng cho 2 cây kèn Selmer Mark VI của mình. Cùng với đó, trước khi sang Việt Nam, phía Kenny G đã gửi sơ đồ chi tiết về set up sân khấu, thi công bục đứng phải chính xác từng cm.

Trong suốt đêm nhạc, bằng cây kèn huyền thoại của mình, Kenny G đã dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ dịu dàng, lưu luyến với "Forever In Love" cho đến vui tươi sôi động của "Desafinado" - một bản nhạc mà ông giới thiệu là từ thập niên 1960. Những bản nhạc sôi động của ông khiến khán giả không thể ngừng nhún nhảy tại chỗ. Xen giữa những phần trình diễn của ông là phần chơi solo piano và guitare của ban nhạc, với 6 thành viên, cùng nam nghệ sĩ đem đến những phút giây thăng hoa trong âm nhạc. Đây là ê-kip đã gắn bó cùng ông trong nhiều chuyến lưu diễn khắp thế giới.

Kenny G đã trân trọng giới thiệu từng thành viên ban nhạc với khán giả. Ông cũng bày tỏ một lần nữa tình cảm đối với khán giả Việt Nam, chia sẻ rằng mỗi buổi sáng ở đây ông đều ăn phở gà và rất thích món ăn này của Hà Nội.

Bản "The Moon represents my heart", Kenny G đã có cách thể hiện hết sức mới mẻ, khiến khán giả thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Đây là bản nhạc Hoa khá quen thuộc với nhiều khán giả Việt Nam dưới cái tên "Ánh trăng nói hộ lòng tôi".

Với "Going Home", Kenny G không sử dụng những kỹ thuật luyến láy hay kéo dài những đoạn kết như ở những bài trước, mà chơi một cách hết sức giản dị, nhưng chứa đầy tình cảm.

Những bản nhạc "The Moment", "My heart will go on"... lần lượt được nghệ sĩ chơi trong những cung bậc cảm xúc khác nhau, trong tiếng hò reo và vỗ tay của khán giả.

Khi chương trình khép lại, trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Kenny G một lần nữa trở lại sân khấu và dành tặng khán giả thêm một bản nhạc.

Để đáp lại tình cảm của khán giả Việt Nam, Kenny G dành tặng 1 tiếng đồng hồ sau buổi diễn để ký tặng CD cho những khán giả yêu mến ông.