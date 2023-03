Sáng 15/3, Hội VH-NT tỉnh phối hợp với Ban Nhiếp ảnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 – 15/3/2023). Cùng dự buổi lễ có ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham quan triễn lãm các tác phẩm đạt giải Nhiếp ảnh của hội viên Hội VH-NT tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Hồng, Chủ tịch Hội VH-NT đã ôn lại truyền thống, dấu ấn và thành quả đáng trân trọng của Nhiếp ảnh Việt Nam. Vào ngày 15/3/1953, tại Đồi Cọ thuộc xã Điềm Mặc, huyện Đình Hoá, tỉnh Thái Nguyên thuộc Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Doanh nghiệp quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam với mục đích tuyên truyền chính sách, chủ trương của Chính phủ, nêu cao những thành tích, gương chiến đấu anh dũng của quân và dân Việt Nam… Đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự phát triển và định rõ hướng đi cho nhiếp ảnh, đồng thời tạo nền móng cho sự phát triển của ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam.

Ông Huỳnh Văn Hồng, Chủ tịch Hội VH-NT tặng hoa đến các hội viên có đóng góp nhiều cho nhiếp ảnh.

Sau 70 năm, vị trí của nhiếp ảnh Việt Nam đã được nâng cao và có vị thế trong đời sống văn hoá – xã hội, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đội ngũ nghệ sĩ tỉnh cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong cả nước đang góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, văn học nghệ thuật cho đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Tuấn Hùng bên tác phẩm đạt giải được triển lãm tại lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, Trưởng Ban Nhiếp ảnh tỉnh Nguyễn Thái An nhấn mạnh: Ban Nhiếp ảnh, Hội VH-NT có 30 hội viên thuộc các thế hệ cầm máy, có nhiều tác phẩm được nhiều người biết đến. Có thể kể đến các nghệ sĩ: Đỗ Trọng Ủy (Mỹ Thủy), Đinh Hữu Ngợt, Bùi Thái Dũng, Phạm Thị Ái Nghĩa, Phạm Thuận, Nguyễn Văn Tài, Thái An, Đỗ Trọng Hoài Ân, Đỗ Tuấn Hùng… Trong năm 2022, các hội viên Ban Nhiếp ảnh đã đạt những kết quả quan trọng: Nghệ sĩ Đỗ Tuấn Hùng đạt Huy chương vàng Giải thưởng Nhiếp ảnh khu vực Đông Nam Bộ và giải B Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc; nghệ sĩ Thái An đạt giải Khuyến khích Giải thưởng Nhiếp ảnh khu vực Đông Nam Bộ; 11 hội viên khác có ảnh triển lãm tại các cuộc thi trong và ngoài tỉnh.

Trong chương trình lễ kỷ niệm, các đại biểu được tham quan triễn lãm trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh đạt giải cao trong năm 2022 của các hội viên.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG