Bảo tàng, di tích ở Vũng Tàu hấp dẫn du khách

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, Bảo tàng tỉnh (số 4 Trần Phú, phường 1, TP. Vũng Tàu); Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor (98 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu); di tích Bạch Dinh; di tích Trận địa pháo cổ ngay tại TP.Vũng Tàu.. là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn.

Trong 2,5 ngày của kỳ nghỉ Lễ 2/9, Bảo tàng tỉnh và di tích Bạch Dinh đã đón hơn 3.000 lượt khách tham quan, tìm hiểu. Bên cạnh hoạt động tham quan các phòng trưng bày hiện vật tại Bảo tang tỉnh, dịp này, du khách còn được tham quan trưng bày chuyên đề “Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên xưa và nay” bao gồm các bộ chiêng của người Êđê, Giarai, Mnông... do Bảo tàng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk kéo dài hơn 1 tháng nay.

Người dân và du khách tham quan Bảo tàng tỉnh vào sáng 2/9.

Em Trần Minh Hiếu (ngụ TX. Phú Mỹ) cho hay: “Được bố mẹ và bạn bè giới thiệu Bảo tàng tỉnh là nơi tái hiện lại lịch sử và con người tỉnh nhà, em cũng muốn đến tham quan, tìm hiểu trong dịp nghỉ Lễ 2/9 này”.

Bà Đỗ Thị Quyên (du khách đến từ tỉnh Kon Tum) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến TP. Vũng Tàu và đã chọn tham quan Bảo tàng tỉnh, di tích Bạch Dinh. Được chiêm ngưỡng và tìm hiểu các hiện vật lịch sử để thấy thêm yêu đất nước, con người Việt Nam”.

Để tổ chức đón tiếp phục vụ khách tham quan dịp nghỉ lễ thiết thực, hiệu quả, bảo đảm chu đáo, an toàn, Bảo tàng tỉnh tổ chức chỉnh trang cảnh quan bên trong và bên ngoài bảo tàng. Đồng thời, tổ chức cán bộ đón tiếp đầy đủ, lịch sự, tăng cường đội ngũ thuyết minh phục vụ tốt nhất cho du khách đến tham quan và đảm bảo an toàn, an ninh trật tự về người và tài sản cho du khách.

Ông Trần Anh Thiện, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng tỉnh cho hay, dịp Lễ 2/9, Bảo tàng, di tích Bạch Dinh, di tích Trận địa pháo cổ, Hầm thuỷ lôi Núi Lớn thu hút nhiều khách tham quan trong và ngoài tỉnh. Hiện tại Bảo tàng có hơn 28.000 tư liệu, hiện vật được trưng bày. Hàng năm tiếp nhận hiện vật vừa sưu tầm vừa được các tổ chức cá nhân hiến tặng gần 300 hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa.

Tương tự, tại Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor, với bộ sưu tập đồ sộ hơn 3.000 hiện vật gồm vũ khí, trang phục được thu thập từ nhiều quốc gia trên thế giới, bảo tàng thu hút khách tham quan, du lịch. Trong gần 3 ngày lễ, trung bình mỗi ngày, nơi đây đón tiếp hơn 300 lượt khách đến tham quan.

Du khách thích thú tham quan, "check in" tại Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor (98 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu).

Chị Ngô Uyên My (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ, bộ sưu tập nơi đây rất ấn tượng, giúp khách tham quan mở rộng kiến thức lịch sử và thêm một lần hiểu rõ khát khao muôn đời của nhân loại: xây dựng một thế giới hòa bình, phi bạo lực. Đây là điểm đến thú vị, đáng tham quan cho khách du lịch khi đến thành phố biển để có trải nghiệm lạ, không tìm thấy ở nơi nào khác”.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG