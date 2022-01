"Họa mi tóc nâu" trở lại

Khi các hoạt động văn hóa nghệ thuật đang dần thích nghi với trạng trái “bình thường mới”, nhạc Việt cũng nỗ lực chuyển mình sau hơn một năm im ắng vì đại dịch để lan truyền niềm cảm hứng mới và đáp lại sự mong đợi của khán giả. “My Soul 1981” - chuỗi đêm nhạc Acoustic & Lofi - Chill trực tuyến lần đầu tiên ra mắt khán thính giả Việt do Ca sĩ Mỹ Tâm tổ chức, được phát sóng độc quyền trên ứng dụng NETHub vào lúc 20 giờ 30 đến 22 giờ ngày 7/1, 16/1 và 14/2/2022. Bằng hình thức show online, Mỹ Tâm mong muốn khán giả chỉ cần ngồi tại nhà hay bất kỳ nơi đâu cũng có thể thưởng thức được một đêm nhạc với chất lượng cao nhất.

Mỹ Tâm biểu diễn trực tuyến My Soul.

Làn gió mới cho ca khúc quen thuộc

Mỹ Tâm có một hành trình âm nhạc đủ để thuyết phục những người nghe nhạc kĩ tính, chứng tỏ được nỗ lực lao động không ngừng nghỉ và nỗ lực làm mới cảm xúc của nữ ca sĩ mỗi khi có một dự án ra đời. Với uy tín đã từng tổ chức thành công rất nhiều liveshow trước đó, Mỹ Tâm hứa hẹn sẽ mang đến các đêm nhạc thú vị, tự nhiên, gần gũi nhất để tạo cảm giác hòa vào nhau giữa ca sĩ, nhạc sĩ và khán giả xem trực tuyến trong cùng một không gian. Bên cạnh bữa tiệc âm nhạc, khán giả cũng sẽ được nghe những câu chuyện bên lề chưa từng được chia sẻ về ca khúc mà mình đã từng nghe hoặc chưa nghe qua bao giờ.

“My Soul 1981” - show online số 1 của Mỹ Tâm thổi làn gió mới vào những ca khúc hit quen thuộc với những khán giả thế hệ 8x, 9x như Khi giấc mơ về, Ta chẳng còn ai, Có quên được đâu, Nếu như,… đã tạo nên cơn sốt trong cộng đồng người yêu nhạc. Với cách phối acoustic và lofi chill hiện đại, các bài hát từng được yêu thích lại tiếp tục chinh phục trái tim của người nghe nhờ giọng hát truyền cảm, sâu lắng của Mỹ Tâm.

Không gian sân khấu cũng được thiết kế sang trọng, ấm cúng cùng hệ thống âm thanh chất lượng cao càng giúp giọng hát của Mỹ Tâm thăng hoa. Đêm nhạc trực tuyến đầu tiên của Mỹ Tâm đã diễn ra với khách mời là nhạc sĩ Đức Trí. Trong hơn 2 giờ đồng hồ, chương trình đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc đặc biệt thông qua âm nhạc và những câu chuyện được chia sẻ ngẫu hứng trong phần giao lưu giữa Mỹ Tâm và Đức Trí.

Một điều bất ngờ mà Mỹ Tâm mang đến cho khán giả là sự kết hợp với học trò Đức Phúc trong 2 tiết mục song ca Yêu thương mong manh và Có đôi lần. Đức Phúc cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được đứng chung sân khấu, song ca cùng “cô Tâm” và là khách mời bí mật trong đêm nhạc đầu tiên của “My Soul 1981”.

Ngôi sao nhạc pop Việt

Còn nhớ những bản hit quen thuộc gắn với nhiều thế hệ người nghe như Tóc nâu môi trầm, Mãi yêu, Cây đàn sinh viên, Hát với dòng sông, Ước gì, Niềm tin chiến thắng... đến nay vẫn còn khiến người nghe phấn khích cho dù những ca sĩ cùng thế hệ đầu 8X có người đã rẽ qua lối khác, có người thực sự “mỏi”, Mỹ Tâm vẫn không quá ồn ào, thong thả nối dài những thành công của mình. Mỹ Tâm sở hữu chất giọng nữ trung với âm vực rộng cùng vẻ ngoài ưa nhìn, có phong cách giao lưu với khán giả duyên dáng, chân thành.

Nhà báo Tùng Lâm đánh giá: Giọng hát điêu luyện, mạnh mẽ và đầy xúc cảm của Mỹ Tâm không chỉ giúp cô có chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt, mà còn là cơ sở để người hâm mộ đặt trọn vẹn niềm tin khi cô đại diện cho Việt Nam “đem chuông đi đánh xứ người”.

Nữ ca sĩ đã giành được nhiều giải thưởng, đề cử và vinh danh trong nước và quốc tế. Cho đến nay, cô đã giành được 5 giải Cống hiến, 3 giải HTV Awards, 3 giải Mai Vàng, 1 giải Mnet Asian Music Awards,1 giải Âm nhạc châu Âu của MTV, 11 lần liên tiếp nhận giải “Ca sĩ được yêu thích nhất” và 3 năm liên tiếp nhận giải “Gương mặt của năm” của Giải thưởng Làn Sóng Xanh. Vào ngày 27 tháng 5, Mỹ Tâm đến dự lễ trao giải diễn ra tại Monaco và trở thành một trong 25 nghệ sĩ khắp thế giới nhận giải “Nghệ sĩ có album bán chạy nhất lãnh thổ” (“Best-selling artists from each major territory”) do Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) chứng nhận.

Trong sự kiện “Top Asia Corporate Ball 2014” được bảo trợ bởi Bộ Văn hoá Du lịch Malaysia và Bộ Công Thương Malaysia diễn ra vào ngày 21 tháng 11, Mỹ Tâm được vinh danh với giải “Huyền thoại Âm nhạc châu Á” (“Asia’s Music Legend”) dành cho những nghệ sĩ xuất sắc và biểu tượng trong lĩnh vực âm nhạc. Tháng 3 năm 2017, Mỹ Tâm là một trong 7 nhân vật giải trí xuất hiện trong “Top 50 Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017” do tạp chí Forbes công bố. Mỹ Tâm còn là ca sĩ Việt Nam đầu tiên có một album lọt vào top 10 của bảng xếp hạng Billboard World Albums vào tháng 1 năm 2018.

Cũng trong năm 2018, nữ ca sĩ Mỹ Tâm trở thành ca sĩ Đông Nam Á đầu tiên tổ chức concert riêng tại nhà thi đấu Jangchung (Hàn Quốc), nơi từng diễn ra các chương trình có sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu xứ sở kim chi như K-Will, Seungri của Big Bang,…và là trường quay cho các sự kiện âm nhạc hoành tráng đến từ 3 đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc tặng khán giả.

Trong tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động văn hóa nghệ thuật, ca sĩ tìm cách kết nối với khán giả thông qua các đêm nhạc trực tuyến là điều rất đang ghi nhận.

Có thể nói, “My Soul 1981” là chuỗi đêm nhạc show online có thu phí đầu tiên tại Việt Nam. Tiên phong trong công nghệ tổ chức show mới bên cạnh hình thức truyền thống, Mỹ Tâm mong muốn sẽ tạo nên xu hướng thưởng thức âm nhạc mới đến với cộng đồng người yêu nhạc ở Việt Nam..”My Soul 1981” Unstaged Live Music mang 6 sắc màu âm nhạc khác nhau của các nhạc sĩ nổi tiếng với những bản hit đình đám từ trước đây cho đến thời điểm hiện tại.

Đặc biệt, ở mỗi đêm nhạc, Mỹ Tâm và nhạc sĩ sẽ trình làng một ca khúc mới nhất để gửi tặng khán giả. Mong rằng khán giả sẽ có những giây phút thưởng thức thăng hoa cùng “họa mi tóc nâu” sau khoảng thời gian căng thẳng vì dịch bệnh.

NGUYỆT CHI