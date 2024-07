Những cánh cửa không hẹp…

Vừa bước sang tuổi 16, thay vì vào THPT, Tạo đã chọn đăng ký học nghề cơ khí ôtô. Chương trình vừa học vừa làm giúp Tạo chỉ sau 2 năm đã hoàn thành “kép” cho cả học văn hóa và có nghề trong tay.

Đó là quyết định mà Tạo cho là đúng đắn nhất khi “đứng giữa ngã ba đường” như sự ví von của mẹ Tạo từ 5 năm trước. Hiện tại, Tạo đã có công việc ổn định ở công ty chuyên sản xuất ôtô có tiếng và thu nhập lên tới 8 con số. Tuy chưa phải là cao, do thâm niên và kinh nghiệm làm nghề còn non nhưng đã là niềm mơ ước của nhiều lao động trẻ, kể cả những người tốt nghiệp đại học. Tạo chia sẻ rằng, trong tương lai, theo yêu cầu của vị trí việc làm, Tạo sẽ tiếp tục học để nâng cao trình độ, có thể sẽ lấy bằng đại học và thậm chí cao hơn theo hình thức liên thông. Nhưng việc học tiếp theo của Tạo sẽ thuận lợi hơn rất nhiều do đã “cứng” tay nghề và vững về kinh tế để bảo đảm chi phí cho việc học.

Quay về 5 năm trước, ở thời điểm đó, không tiếp tục thi vào lớp 10 chưa phải là định hướng chủ đạo của hầu hết các gia đình, nhất là ở tỉnh miền Trung, quê hương Tạo, nơi có truyền thống hiếu học. Ở làng của Tạo, con cái các gia đình cứ phải vào trường công lập, vào đại học top đầu mới là đích đến. Vì vậy, sự quyết đoán của Tạo sau khi cân nhắc đủ mọi bề, trong đó có hoàn cảnh kinh tế gia đình còn khó khăn, đã giúp Tạo có quả ngọt như hôm nay.

Và trên thực tế, Tạo không phải là trường hợp cá biệt khi lựa chọn con đường học nghề để trở thành công nhân kỹ thuật, đặc biệt là với sự chuyển đổi về nhu cầu thị trường lao động hiện nay.

Cũng thực tế cho thấy, vì nhiều lý do, tâm lý muốn con mình học lên cao vẫn còn phổ biến, dẫn đến sự dư thừa về nhân lực có trình độ cao so với nhu cầu, trong khi đó, thị trường lao động đang thiếu công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông.

Số liệu mới nhất từ Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) cho thấy, cả nước hiện có hơn 116 ngàn doanh nghiệp đang cần tuyển khoảng 1,9 triệu lao động, trong đó, nhu cầu lao động phổ thông chiếm 44%.

Báo cáo tình hình thị trường lao động 5 tháng đầu năm, Cục Việc làm cho hay, nhu cầu tuyển dụng chủ yếu hướng về nhóm nhân lực không yêu cầu bằng cấp chứng chỉ, khoảng 836 ngàn người. Trình độ đại học và trên đại học chỉ chiếm 19%, khoảng 361 ngàn người. Ngành công nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn về nhu cầu lao động, gần 52%; trong khi dịch vụ chiếm trên 38% và nông lâm ngư nghiệp gần 10%.

Cùng với cả nước, Bà Rịa-Vũng Tàu vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2024-2025. Với sự định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, một số em vừa học xong lớp 9 sẽ không tiếp tục học lớp 10 công lập. Nhiều cánh cửa được mở ra cho các em, trong đó có lựa chọn vừa học nghề, vừa học văn hóa hoặc học ở những trường ngoài công lập. Quan trọng nhất đối với các em ở thời điểm này vẫn là sự đồng hành trong định hướng, tư vấn sát với thực tế của các cấp chủ quản, nhà trường và gia đình để các em có lựa chọn tốt nhất.

TIỂU CƯỜNG