Không để doanh nghiệp nhờn luật

Ngày 3/7, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Kbec Vina (ấp 4, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) số tiền hơn 1,2 tỷ đồng vì hành vi xả nước thải chưa đạt chuẩn ra môi trường.

Điều gây bức xúc dư luận hơn nữa khi công ty này đảm nhận trách nhiệm xử lý chất thải sinh hoạt cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trừ huyện Côn Đảo). Là DN hoạt động trong lĩnh vực môi trường, chắc chắn công ty này hiểu rõ những mối nguy hại đối với môi trường, hoạt động sản xuất và sức khỏe người dân do hoạt động xả thải gây ra.

Thế nhưng, công ty vẫn vi phạm và vi phạm nhiều lần. Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, công ty này đã có ít nhất 3 lần bị cơ quan chức năng phát hiện và xử phạt bởi hành vi xả nước thải chưa đạt chuẩn ra môi trường, với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Tái phạm nhiều lần cùng một hành vi, Kbec Vina đã thể hiện thái độ coi thường pháp luật? Lẽ ra, DN chuyên hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải thì càng phải nêu gương, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nhưng công ty này đã không làm như vậy. Theo tính toán, chi phí xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường là rất lớn. Do vậy, phải chăng DN này làm liều bằng cách xả nước thải chưa đạt chuẩn ra môi trường và sẵn sàng chịu phạt nếu như bị phát hiện. Bởi lẽ, nếu lỡ bị phát hiện thì mức xử phạt còn thấp hơn nhiều so với chi phí xử lý nước thải đạt chuẩn. Đây có lẽ là lý do chính khiến DN này nhiều lần tái phạm với cùng một hành vi.

Một DN khác cũng thể hiện thái độ coi thường pháp luật là Công ty TNHH Phát triển quốc tế Formosa (FIDC) - chủ đầu tư KCN Mỹ Xuân A2 (TX.Phú Mỹ). FIDC đang bị Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ (Phumy Wasuco) khởi kiện ra tòa vì nợ 23,4 tỷ đồng tiền nước của công ty này. Các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN đã thanh toán đầy đủ tiền nước cho FIDC nhưng DN chây ì, không chịu chi trả cho Phumy Wasuco trong nhiều tháng. Hậu quả, Phumy Wasuco phải bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình bằng cách giảm lưu lượng nước cấp vào KCN Mỹ Xuân A2. Không đủ nước phục vụ sản xuất, các DN trong KCN này phải mua từ bên ngoài và thuê xe bồn chở vào nhà máy, khiến chi phí tăng lên. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ nhiều nhà máy phải đóng cửa, hàng ngàn công nhân bị mất việc làm và thu nhập.

Trong khi đó, FIDC vẫn vắng mặt hoặc thờ ơ trách nhiệm trong các cuộc họp bàn phương án thanh toán tiền nước cho Phumy Wasuco, do các cơ quan chức năng tổ chức. Hành vi và thái độ của FIDC không chỉ gây khó khăn cho hoạt động xản xuất, kinh doanh của các DN trong KCN Mỹ Xuân A2 mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường đầu tư của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng và Việt Nam nói chung, khiến những doanh nghiệp làm ăn chân chính bức xúc.

Nhiều năm qua, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc theo hướng ưu tiên các dự án ít thâm dụng lao động, ít tiêu hao nhiên liệu, có công nghệ hiện đại, ít ảnh hưởng môi trường. Bên cạnh đó, tỉnh cũng không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi, nhiều ưu đãi để thu hút đầu tư.

Thế nhưng, chúng ta không thu hút đầu tư bằng mọi giá. Mọi hành vi vi phạm pháp luật của DN hoặc ảnh hưởng tới môi trường đầu tư đều phải bị xử lý nghiêm, không có ngoại lệ, không để nhà đầu tư nhờn luật. Tất cả vì môi trường đầu tư bình đẳng, tạo cơ hội cho mọi DN, nhà đầu tư, cũng như bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững.

NGUYỄN ĐỨC