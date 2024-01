Đừng nhanh một giây để chậm một đời

Ngày cuối tuần, con hẻm nơi tôi ở trở nên nháo nhác bất thường do một gia đình có tang sự. Nguyên cả tổ dân cư u ám, bởi tiếc thương cho cô học trò nhỏ không qua khỏi sau tai nạn giao thông. Đáng tiếc hơn nữa, cô bé lại là con một, trong khi cha mẹ khá lớn tuổi.

Theo những người ở đầu hẻm chứng kiến, cô bé chạy xe điện với tốc độ khá nhanh, ở khúc cua từ đường chính rẽ vào nhà đã phanh gấp khi bất chợt nhìn thấy có xe tải ngược chiều. Có lẽ do giật mình nên bé đã té xuống đường và va chạm đã xảy ra...

Câu chuyện thật là buồn, lẽ ra không nên nhắc lại bởi giống như xát thêm muối vào lòng cha mẹ và những người thân ở lại. Nhưng đó cũng là bài học để mọi người nên nhắc nhở mình, con em mình và người thân về sự an toàn trong lưu thông.

Lâu nay ở các trường học, với sự phối hợp của lực lượng CSGT, cơ quan chức năng trong năm học đã triển khai nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Đồng thời, triển khai các đợt huấn luyện, hướng dẫn kỹ năng về an toàn giao thông cho HS ở ngay tại khuôn viên trường học. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng các em HS chạy xe thiếu an toàn, phóng nhanh, vượt ẩu và đi xe quá phân khối vẫn diễn ra.

Trong suốt năm học, lực lượng CSGT triển khai chốt chặn, lập biên bản gửi về gia đình, nhà trường khi phát hiện vi phạm, nhưng vẫn khó lòng triệt để ngăn chặn khi ý thức của một số em chưa thực sự thay đổi. Do vậy, mỗi gia đình cần tăng cường sự phối hợp với nhà trường, cơ quan chức năng trong quản lý, giáo dục con em mình khi tham gia lưu thông.

“Đừng nhanh một giây để chậm một đời” - câu khẩu hiệu này có lẽ ai cũng có thể đọc thấy trên các trục đường giao thông, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, những vụ tai nạn giao thông vẫn xảy ra vì chạy nhanh, vượt ẩu hoặc một giây phút bất cẩn.

Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, trong năm 2023, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được kéo giảm so với năm 2022. Tuy được kéo giảm cả 3 tiêu chí, nhưng toàn tỉnh vẫn đã xảy ra 426 vụ tai nạn giao thông, làm 207 người chết, 335 người bị thương; thiệt hại tài sản gần 2,9 tỷ đồng. Trong đó, tai nạn nghiêm trọng có tới 201 vụ khiến 199 người chết, 71 người bị thương; tai nạn rất nghiêm trọng có 4 vụ khiến 8 người chết.

Những ngày giáp Tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc, phức tạp. Vì vậy, mỗi cá nhân tham gia giao thông cần ý thức cao hơn việc tuân thủ quy định pháp luật và bảo đảm an toàn cho chính mình để giảm thiểu tối đa nguy cơ tai nạn.

Trước tình hình này, cuối năm 2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo về việc triển khai thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024. Và trên thực tế, không đợi đến những ngày cận Tết, khi tình hình giao thông phức tạp hơn, những biện pháp về tăng cường bảo đảm an toàn giao thông mới được triển khai, mà đã trở thành thường xuyên, “cao điểm” trong mọi thời điểm để chấn chỉnh những vi phạm. Đó chính là một trong những nguyên nhân giúp kéo giảm tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn giao thông có tính bền vững, kéo giảm tối đa các vụ tai nạn và để không còn những mất mát, đau thương ở các gia đình, rất cần sự ý thức, trách nhiệm và từ đó thể hiện bằng hành vi tham gia giao thông an toàn, đúng luật, văn minh. Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần nêu gương, thường xuyên nhắc nhở con em mình, nhất là các trường hợp ở độ tuổi học sinh THCS, THPT, đã có thể tự tham gia lưu thông phải cẩn thận, bảo đảm an toàn. Tránh nhanh một giây để chậm mất một đời.

TIỂU CƯỜNG