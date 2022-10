Khi tin đồn qua đi...

TIN LIÊN QUAN:

Sau thông điệp của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng về việc những khoản tiền gửi của người dân tại các ngân hàng, trong đó có Ngân h​àng TMCP Sài Gòn (SCB) đều được nhà nước bảo đảm trong mọi trường hợp, người gửi tiền tại ngân hàng này đã bình tĩnh trở lại.

Ghi nhận tại các phòng giao dịch SCB trên địa bàn tỉnh cho thấy, hiện tượng người dân xếp hàng trước cửa ngân hàng chờ rút tiền đã giảm hẳn. Thay vào đó, với các chương trình ưu đãi lãi suất, số lượng khách hàng đến gửi tiền tại SCB đã tăng trở lại. Thông tin từ NHNN TP. Hồ Chí Minh cho biết, chỉ trong ngày 12/10, lượng tiền khách hàng gửi trở lại ngân hàng SCB đã đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 1.600 tỷ đồng trong ngày trước đó.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Giám đốc Phòng giao dịch SCB trên địa bàn tỉnh cho biết, trong ngày 12/10, lượng khách đến giao dịch đã trở lại bình thường như trước. Trong đó, lượng khách đến gửi tiền nhiều hơn so với lượng khách rút.

Chị H., nhà ở đường Lê Quang Định, TP. Vũng Tàu chia sẻ, mấy hôm trước thấy người dân ùn ùn kéo nhau đi rút tiền tại SCB, chị rất hoang mang. Do đó, dù chưa đến kỳ hạn, chị cũng vẫn xếp hàng để rút tiền về. Được hai ngày, nghe thông tin chính thức từ Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ có giải pháp, chính sách theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền, trong đó có SCB, chị đã quay lại gửi tiền tại ngân hàng này. “Rút tiền về để trong nhà, tôi cũng không yên tâm, trong khi đó, các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản hiện không hấp dẫn, tiềm ẩn rủi ro. Do đó, kênh tiết kiệm vẫn là kênh vừa an toàn, vừa sinh lời tốt”, chị H. cho hay.

Cách đây mấy hôm, trên mạng lan truyền thông tin không tích cực đến hoạt động của SCB. Hệ quả là nhiều khách hàng đến ngân hàng này rút tiền gửi, trong đó có nhiều trường hợp rút tiền trước hạn. Diễn biến này không chỉ gây tâm lý bất an mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của người gửi tiền.

Ngay lập tức, Thống đốc NHNN đã phát đi thông điệp: những khoản tiền gửi của người dân tại các ngân hàng, trong đó có SCB đều được nhà nước bảo đảm trong mọi trường hợp. Về phía địa phương, Ban Giám đốc NHNN Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đi khảo sát tình hình hoạt động tại các điểm giao dịch của SCB để có biện pháp hỗ trợ kịp thời khi cần thiết. Đồng thời, giải đáp thắc mắc để người dân hiểu và yên tâm, bình tĩnh trở lại.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên xảy ra tin đồn tiêu cực về ngành ngân hàng. Tuy nhiên, với các giải pháp điều hành của NHNN và các cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian qua cho thấy hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động ổn định, an toàn. Do đó, để bảo đảm quyền lợi và lợi ích của mình, người gửi tiền tại ngân hàng cần thận trọng trước các tin đồn, thông tin không chính thống và thiếu minh bạch, thông tin tiêu cực.

Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh đặc biệt, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Vì vậy, NHNN luôn quan tâm và thực hiện hiệu quả các giải pháp để bảo đảm hoạt động của từng ngân hàng nói riêng và hệ thống ngân hàng nói chung an toàn, hiệu quả và tăng trưởng bền vững. Khác với các lĩnh vực kinh doanh khác, lĩnh vực hoạt động ngân hàng coi lợi ích của người dân, của DN và người gửi tiền gắn liền với lợi ích của ngân hàng, của hệ thống ngân hàng. Vì vậy, việc bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền là ưu tiên hàng đầu, không chỉ được bảo đảm bằng quy định pháp luật mà còn được bảo đảm bằng sự tồn tại và phát triển của hệ thống ngân hàng.

HÀ AN