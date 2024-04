Bảng D, vòng chung kết U23 châu Á 2024: Uzbekistan và Việt Nam vào tứ kết sau 2 trận toàn thắng

U23 Việt Nam sẽ gặp đội nào ở tứ kết? U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đã giành 2 vé ở bảng D để vào tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu cuối cùng giữa 2 đội vào ngày 23/4 tới có ý nghĩa tranh ngôi nhất nhì của bảng đấu, qua đó xác định đối thủ ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên. Theo lịch, các đội bảng D sẽ gặp các đội bảng C ở tứ kết. Cụ thể, nhất D sẽ gặp nhì C, diễn ra vào lúc 21h00 ngày 26/4 và nhất C sẽ gặp nhì D, diễn ra vào lúc 0h30 ngày 27/4. Bảng C gồm U23 Saudi Arabia, U23 Iraq, U23 Thái Lan và U23 Tajikistan. Hiện tại, U23 Saudi Arabia đang có 6 điểm, trong lúc U23 Thái Lan và U23 Iraq có cùng 3 điểm còn U23 Tajikistan chưa có điểm nào. Trong lượt trận cuối diễn ra ngày 22/4, U23 Saudi Arabia sẽ gặp U23 Iraq còn U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Tajikistan. Theo các chuyên gia dự đoán, U23 Saudi Arabia sẽ nhất bảng C, nhì bảng sẽ là Iraq hoặc Thái Lan. Tùy vào kết quả ở lượt đấu cuối, U23 Việt Nam có sẽ gặp 1 trong 3 đối thủ nói trên. Nếu may mắn chúng ta sẽ không phải đối đầu nhà đương kim vô địch U23 Saudi Arabia. Còn gặp U23 Thái Lan hay U23 Iraq thì sẽ dễ chịu hơn.