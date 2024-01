Liverpool-không-Salah vẫn chạy tốt. Bằng chứng là The Reds vừa thể hiện bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch Ngoài hạng Anh 2023/24 bằng màn vùi dập chủ nhà Bournemouth 4 bàn không gỡ.

Liverpool vẫn chơi tấn công rất đáng sợ dù không có Salah trong đội hình.

HLV Jurgen Klopp từng phát biểu: Nếu Liverpool chỉ có duy nhất một tiền đạo, thì đó là vấn đề lớn của chúng tôi. Nhưng đội bóng không quá phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Mohamed Salah, chúng tôi còn nhiều phương án tấn công khác. Tất nhiên, tôi nói vậy không có nghĩa là chê thành tích ghi bàn của cậu ấy không tốt”.

Chiến thắng 4-0 của Liverpool trước đội chủ nhà Bournemouth rạng sáng 22/1 đã chứng minh những lời của HLV Klopp là đúng. Không có Salah trong đội hình, The Reds vẫn thi đấu thăng hoa. Họ tung ra tới 14 cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Neto và dễ dàng nghiền nát đối thủ với 2 cú đúp chia đều cho 2 tiền đạo Diogo Jota và Darwin Nunez.

Đã có chút lo lắng với các CĐV của Liverpool ở hiệp 1, khi đội nhà chơi tấn công khá bế tắc trước sự kháng cự quyết liệt của Bournemouth. Theo thống kê, tính đến khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp, “Lữ đoàn đỏ” chỉ có được 2 cú bắn phá trúng khung thành của đội chủ nhà. Tuy nhiên, đội bóng đến từ thành phố cảng đã thi đấu thăng hoa sau giờ nghỉ giữa hiệp. Trong đó, tiền đạo Jota góp mặt trong 3 bàn thắng của Liverpool.

Ở trận đấu này, HLV Klopp tung ra sân đội hình với hàng tiền đạo gồm Luis Diaz, Diogo Jota và Darwin Nunez. Tuy nhiên, chỉ có 2 chân sút ghi được dấu ấn. Còn Diaz tỏ ra khá mờ nhạt. Ngôi sao người Colombia chỉ tạo được duy nhất 1 cú dứt điểm về phía khung thành của đội chủ nhà, khiến ban huấn luyện buộc phải rút anh ra ở giữa hiệp 2 để thay bằng Gody Gakpo.

HLV Klopp đã cho thấy Liverpool có nhiều phương án tấn công thật. Sau khi vào sân, Gakpo cũng thi đấu rất hay và là người trực tiếp kiến tạo để Jota nhân đôi cách biệt cho Liverpool. Rõ ràng, không có Salah trong đội hình, thậm chí không có thêm cả Diaz, The Reds vẫn có thể tiến lên phía trước bằng lối chơi tấn công hủy diệt. Có thể khẳng định, đây chính là phiên bản Liverpool sẵn sàng chinh phục mọi danh hiệu ở phía trước.

Với trận thắng 4-0 trên sân của Bournemouth, Liverpool tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng. Họ đang có trong tay 48 điểm và quan trọng là đã tạo cách biệt lên đến 5 điểm so với đội nhì bảng Man City (Liverpool đã nhiều hơn thầy trò HLV Pep Guardiola 1 trận). Đây là lợi thế vô cùng lớn để The Reds hy vọng sẽ thẳng tiến đến chức vô địch giải Ngoại hạng Anh lần thứ 2 dưới triều đại của HLV Klopp, qua đó chấm dứt sự thống trị của nửa xanh thành Manchester ở xứ sở sương mù.

Chức vô địch Premier League đầu tiên của Liverpool với HLV Klopp là ở mùa 2019/20. Đội bóng thành phố cảng khi đó đã đăng quang một cách thuyết phục với... 18 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Man City. Đó là mùa giải mà bộ ba tấn công Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp và Liverpool được xem là một trong những đội bóng có hàng công hay nhất ở châu Âu.

Trong 2 mùa Hè vừa qua, Liverpool đã lần lượt mất Mane và Firmino. Và ở những trận gần đây, họ mất nốt Salah. Nguyên do là ngôi sao người Ai Cập phải về tập trung ĐTQG thi đấu tại CAN 2023 và hiện đang chấn thương. Việc Salah không thể thi đấu từng khiến những người yêu mến The Reds hết sức lo lắng. Bởi ở mùa này, anh vẫn đang thi đấu “vào phom” và là chân sút số 1 của đội chủ sân Anfield với 14 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh để cùng với Erling Haaland (Man City) đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới”.

Rõ ràng, đội bóng thành phố cảng đang cho thấy sự đáng sợ của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League mùa này. Liverpool phiên bản 2.0 mà HLV Klopp tạo ra hoàn toàn có thể khuất phục bất kỳ đối thủ nào có ý định ngáng đường họ.

TIỂU LÝ