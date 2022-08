Chờ đợi những pha nước rút ngoạn mục

Chiều 25/8, tại khách sạn Priemier Pearl Vũng Tàu (69-69A đường Thuỳ Vân, TP. Vũng Tàu), bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT, đồng Trưởng Ban tổ chức; ông Phan Trọng Hạnh, Trưởng Phòng VH-TT TP. Vũng Tàu chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 23, năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trao Thư cảm ơn và hoa cho ông Soros Khlongchoengsan, Giám đốc Nhân sự Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn và bà Nguyễn Nam Phương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Lan Anh.

Nhiều đổi mới

Tham dự buổi họp báo có ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo Báo Bà Rịa-Vũng Tàu; lãnh đạo Hội Nhà Báo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; các DN, nhà tài trợ của giải; một số VĐV tiêu biểu tham dự giải; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Tại buổi họp báo, bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung đã thông tin về Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 23, năm 2022, trong đó, nhấn mạnh về một số đổi mới so với những lần tổ chức trước.

Các hoa hậu, siêu mẫu trình diễn trang phục, bộ nhận diện, cờ, cúp của Giải Việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 23, năm 2022.

Cụ thể, tất cả các cự ly thi đấu đều diễn ra trên tuyến đường ven biển Quang Trung-Hạ Long-Thùy Vân và ngược lại. Đây là đường chạy đẹp, nổi tiếng không chỉ trong tỉnh mà còn được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho các VĐV. Năm nay, được sự đồng hành của các DN, tổng giá trị giải thưởng tăng gấp đôi so với lần tổ chức trước, trong đó có các giải Nhất chặng ở từng cự ly thi đấu. Ngoài ra, tham gia giải năm nay, các VĐV còn được Ban tổ chức mua bảo hiểm thân thể để hỗ trợ VĐV khi xảy ra sự cố tai nạn, sức khỏe trong quá trình tham gia chạy việt dã.

Trong khuôn khổ chương trình buổi họp báo, các người đẹp, người mẫu chuyên nghiệp đã trình diễn những trang phục, giới thiệu bộ cờ, cúp của giải. Cụ thể, Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu có 7 loại trang phục với 7 sắc màu dành cho các lực lượng tham gia: màu xanh lá (VĐV hệ đội tuyển), màu vàng (VĐV hệ phong trào), màu đỏ (lực lượng trọng tài), màu xanh nước biển (thành viên BTC), màu hồng (tình nguyện viên), màu trắng (thành viên đoàn mô tô, y tế, CSGT, trật tự đô thị). Bộ cờ Nhất, Nhì, Ba dành cho 3 VĐV xuất sắc cán đích lần lượt ở 3 vị trí dẫn đầu; 2 cúp dành cho đồng đội nam và đồng đội nữ hệ đội tuyển.

Bên cạnh hoạt động chính, Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 23 còn có nhiều hoạt động bên lề như họp báo, công bố thông tin; gala vinh danh nhà tài trợ và bế mạc giải. Điểm mới nữa của Giải là có những điểm “check in” và trao thưởng cho VĐV về đích đầu tiên tại các chặng của mỗi cự ly thi đấu. Những điểm “check in” này được đặt tại điểm quay đầu của từng cự ly thi đấu (ví dụ: cự ly 3000m, thì nhất chặng là 1.500m). Đây là những nhà hàng, điểm du lịch nổi tiếng trên cung đường chạy của giải. “Ban tổ chức kỳ vọng, đây sẽ là những trải nghiệm thú vị cho mỗi VĐV, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu xinh đẹp, thân thiện, mến khách đến với du khách trong và ngoài nước”, bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung bày tỏ.

Phó Giám đốc Sở VH-TT Huỳnh Đức Dũng cho biết, Ban tổ chức đã nghiên cứu kỹ lưỡng đường chạy để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho VĐV. “Đặc biệt, đặc thù đường chạy năm nay là cung đường ven biển, thu hút nhiều khách du lịch nên chúng tôi đã phối hợp với TP. Vũng Tàu, lực lượng công an nghiên cứu phương án cấm đường và phân luồng giao thông phù hợp nhất để bảo đảm Giải diễn ra thành công, nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, du khách”, ông Dũng nhấn mạnh.

Hào hứng trước “giờ G”

Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí chúc mừng Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục được duy trì với bề dày lịch sử hơn 20 năm qua. Đồng thời, nhận định, đây là một sự kiện đã góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân trong tỉnh. Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đặt một số câu hỏi và được Ban tổ chức giải đáp một số nội dung như: những điểm mới của giải; công tác bảo đảm ATGT khi chuyển cung đường chạy; định hướng trong việc thay đổi địa phương tổ chức và mở rộng quy mô giải.

Giải Việt dã Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 23, năm 2022 thu hút khoảng 1.300 VĐV, trong đó có 1.200 VĐV thi đấu ở hệ phong trào đến từ 55 đơn vị, địa phương; 100 VĐV hệ đội tuyển (nam và nữ), đến từ 9 đoàn thuộc các tỉnh, thành phố trong khu vực Đông Nam Bộ (TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Cần Thơ và Bình Phước). Ngoài ra, Giải còn có khoảng 500 VĐV chạy đồng hành là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các nhà tài trợ, cán bộ, nhân viên DN, trường học. Những nội dung thi đấu tại giải gồm: 2km nữ dưới 16 tuổi hệ phong trào, 3km nam dưới 16 tuổi hệ phong trào, 3km nữ trên 16 tuổi hệ phong trào, 5km nam trên 16 tuổi hệ phong trào, 5km nữ hệ đội tuyển và 10km nam hệ đội tuyển.

Cũng tại buổi họp báo, các đại biểu đã giao lưu với một số nhân vật đặc biệt. Đầu tiên là “nữ hoàng chân đất” Phan Trinh Nữ, gần 15 năm gắn bó với Giải và là một trong những VĐV đạt được nhiều thách tích nhất tại Giải, hiện công tác trong ngành văn hoá - thể thao. “Tôi cảm thấy mùa Giải năm nay có nhiều điểm thay đổi rất thú vị. Và tôi đang thực sự hào hứng, mong chờ thời điểm được tranh tài với các đối thủ mạnh tại Giải lần này”, chị Trinh Nữ chia sẻ.

Một nhân vật đặc biệt nữa là bác sĩ Trịnh Thị Vân Anh. Chị là 1 trong 10 Người đẹp Hà Nội năm 1989, Á hậu thời trang tuổi 40, Hoa hậu OMO năm 1999 và gần đây nhất là giải Hoa hậu Quý bà duyên dáng nhất Việt Nam năm 2009. Chị đã chia sẻ về những lợi ích của việc luyện tập thể thao, đặc biệt là chạy bộ, đồng thời, bày tỏ sự hào hứng khi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có một Giải Việt dã quy mô và thu hút được nhiều VĐV tham gia.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức cũng đã trao Thư tri ân, hoa tới các DN, nhà tài trợ của giải.

NHÓM PV