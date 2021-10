Quỷ đỏ bật khỏi Top 4

Manchester United (MU) chắc chắn là cái tên gây thất vọng nhất ở Vòng 8 Ngoại hạng Anh, đối lập hoàn toàn với sự ổn định của những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Bàn gỡ 2-2 của Rashford không đủ để giúp MU giữ được 1 điểm.

MU khủng hoảng trầm trọng

Không còn là một cú tai nạn nữa, MU cho thấy họ thực sự đang khủng hoảng. HLV Ole Gunnar Solskjaer bất lực trong việc ngăn cản những sai lầm của hàng thủ, trong khi cũng không thể kích thích hàng công đạt năng suất tốt nhất.

Trận thua Leicester là lần thứ 3 liên tiếp MU không thắng ở Ngoại hạng Anh. Tính trên mọi đấu trường, Quỷ đỏ chỉ thắng được 2 trong 7 trận gần nhất, còn lại thua tới 4 và hòa 1. Với những kết quả tồi tệ như thế, MU đã không thể may mắn trụ lại Top 4 trước sự vươn lên mạnh mẽ của những đội xếp dưới. Đến cả một đội bóng bất ổn như Tottenham giờ cũng đã hơn MU 1 điểm.

Vị trí thứ 6 lúc này chưa phải là thảm họa khi mùa giải mới đến vòng 8. Nhưng nếu tình hình không sớm được cải thiện, người hâm mộ MU lo sợ những kịch bản đen tối nhất còn ở phía trước. Ghế nóng của Solskjaer đang chịu áp lực dữ dội, dù rằng BLĐ đội chủ sân Old Trafford vẫn ra sức bảo vệ ông thầy người Na Uy.

Ứng viên vô địch tách tốp

MU rơi khỏi Top 4 và Brighton thế chân họ. Nhưng đương nhiên là với thực lực của mình, Brighton cũng chỉ có thể đóng vai “ngựa ô” trong một thời gian ngắn nữa, trước khi trở lại với đúng vị trí của mình.

Cuộc đua vô địch giờ hiện ra rõ ràng hơn, với 3 ứng viên sáng giá cũng đang dẫn đầu BXH là Chelsea, Liverpool và Man City. Cả 3 ông lớn này đều giành chiến thắng và tịnh tiến tại vòng 8.

Nếu như những chiến thắng của Liverpool và Man City khá dễ dàng thì 3 điểm của Chelsea ngược lại hoàn toàn. Trên sân Brentford, The Blues đã bị gã tân binh hành một trận nhừ tử. May mắn cho Chelsea là dù lép vế hoàn toàn so với đối thủ, họ vẫn giành được chiến thắng nhờ pha lập công của Ben Chilwell và tài bắt bóng của Edouard Mendy.

Với những chiến thắng kiểu này (trước đó là 3 điểm giành được trước Aston Villa), Chelsea có lẽ đang mang cái “ADN của nhà vô địch” như người ta vẫn nói.

Thế chân vạc này có thế gặp biến động ở vòng 9 khi Chelsea và Man City chỉ phải gặp Norwich và Brighton, trong khi Liverpool phải đụng độ một kẻ đứng trước bờ vực là MU.

Câu chuyện của những HLV

Sau 2 năm, màn trở lại nước Anh của HLV Claudio Ranieri trên cương vị tân thuyền trưởng của Watford đã diễn ra vô cùng thảm họa. Ngay trên sân nhà, Bầy ong bị Liverpool chọc vỡ tổ với chiến thắng hủy diệt 5-0.

Tuy nhiên, Ranieri không phải là HLV nhận chỉ trích nhiều nhất. Như đã nói ở trên, Solskjaer đang hứng bão chỉ trích từ chính cộng đồng fan MU. Chiến lược gia người Na Uy là một hiện tượng lạ tại nước Anh khi luôn đứng giữa lằn rang yêu thương và thù ghét. Ông luôn được lòng và nhận sự ủng hộ tối đa từ những ông chủ, nhưng lại trở thành cái gai trong mắt CĐV.

Dẫu vậy, chiếc ghế của Solskjaer dù sao cũng không phải lung lay nhất. “Danh hiệu” không ai muốn đó thuộc về Steve Bruce. Chiến lược gia 60 tuổi vừa kỷ niệm trận dẫn dắt thứ 1.000 của mình theo cách tệ nhất có thể khi Newcastle thua 2-3 ngay trên sân nhà trước Tottenham. Nên nhớ, đấy được xem là cơ hội cuối cùng của Bruce để tại vị trong mắt những ông chủ mới của Chích chòe.

