Ông Trump và bà Harris cạnh tranh sít sao

Theo kết quả của cuộc khảo sát mới đây nhất do tờ New York Times và Siena College thực hiện, ông Trump hơn bà Harris 1 điểm phần trăm, đạt mức 48% so với 47% của đương kim Phó Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, với biên độ sai số 3%, điều này có nghĩa là bất cứ ứng cử viên nào cũng có thể giành chiến thắng, và cách biệt mà ông Trump tạo được so với đối thủ là rất mong manh.

Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris (trái) và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Bên cạnh đó, khảo sát cũng cho thấy cử tri Mỹ cần có thêm thông tin về bà Harris, trong khi ý kiến của công chúng về cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gần như đã được xác định. Có 28% số người được hỏi cho biết họ cần có thêm thông tin về Phó Tổng thống Harris, trong khi chỉ 9% có ý kiến như vậy về ông Trump.

Kết quả khảo sát này càng cho thấy cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Harris dự kiến diễn ra vào ngày 10/9 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là cơ hội để bà Harris công bố chi tiết hơn về các chính sách tranh cử, nhưng cũng là cơ hội để ông Trump củng cố các luận điểm của mình.

XUÂN SANG