Hoạt động tội phạm mạng trên Telegram tăng cao

Trước những lo ngại gia tăng về độ bảo mật của Telegram, đội ngũ Kaspersky Digital Footprint Intelligence đã tiến hành phân tích các kênh Telegram hoạt động ngầm. Kết quả cho thấy số lượng tội phạm mạng lợi dụng Telegram làm nền tảng để thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ ngày càng gia tăng.

Hoạt động tội phạm mạng trên nền tảng Telegram tăng 53% trong năm 2024.

Theo dữ liệu từ Kaspersky, trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 6/2024, số lượng bài đăng liên quan đến các hoạt động này đã tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chính khiến cộng đồng tội phạm mạng ngày càng hoạt động tích cực trên Telegram là vì đây là ứng dụng nhắn tin rất phổ biến với 900 triệu người dùng hàng tháng. Trong khi Telegram lại là ứng dụng nhắn tin an toàn và độc lập nhất không thu thập dữ liệu người dùng. Điều này khiến các đối tượng tấn công cảm giác an tâm hơn, khi có thể tự do hành động mà không sợ bị phát hiện.

TỊNH LÂM