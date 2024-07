Hàn Quốc ghi nhận nhiệt độ nóng nhất trong 52 năm

Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho hay, nhiệt độ trung bình vào tháng 6 của nước này được ghi nhận là cao nhất kể từ khi dữ liệu thời tiết được lưu giữ lần đầu tiên cách đây 52 năm.

Người dân di chuyển trên đường phố dưới trời nắng nóng tại Seoul, Hàn Quốc.

Báo cáo chính thức của KMA cho biết, nhiệt độ trung bình tại Hàn Quốc lên tới 22,7 độ C, cao hơn 1,3 độ C so với những năm trước. Hàn Quốc cũng chứng kiến tới 2,8 ngày nắng nóng vào tháng 6, nhiều hơn 2,1 ngày so với số ngày nắng nóng trung bình được ghi nhận trong tháng 6.

Những ngày nắng nóng ở Hàn Quốc được định nghĩa là những ngày có nhiệt độ ban ngày đạt trên 33 độ C hoặc cao hơn.

Trong khi nhiệt độ tương đối thấp trong vài tuần đầu tháng 6, KMA cho biết thêm rằng, Hàn Quốc chứng kiến nhiệt độ đặc biệt cao vào giữa tháng do ảnh hưởng của áp thấp và luồng không khí nóng tràn vào từ phía Tây Trung Quốc. Thời kỳ nóng nhất trong tháng 6 là từ ngày 18 đến 20/6 khi cảnh báo về hiện tượng thời tiết cực đoan này được ban hành tại 92 khu vực trên toàn quốc.

Vào ngày 19/6, nhiệt độ ban ngày tại Seoul lên tới 35,6 độ C, mức nhiệt cao nhất trong tháng 6 mà thủ đô Hàn Quốc từng chứng kiến kể từ tháng 6/1958.

Thành phố công nghệ Daejeon cũng ghi nhận kỷ lục nhiệt độ mới vào cùng ngày lần đầu tiên sau 2 năm, khi nhiệt độ ban ngày tại thời điểm đó đạt 36,1 độ C.

Ngoài ra, Seoul chứng kiến đêm nhiệt đới đầu tiên vào tháng 6, khi nhiệt độ duy trì trên 25 độ C từ 18h hôm trước đến 9h sáng hôm sau. Hiện tượng này cũng được ghi nhận là đêm nhiệt đới sớm nhất trong năm trong 118 năm qua.

TỊNH LÂM