Cảnh báo suy dinh dưỡng trẻ em ở Gaza

Ngày 12/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, có hơn 8.000 trẻ em độ tuổi dưới 5, đang được điều trị tại Dải Gaza vì suy dinh dưỡng cấp tính kể từ khi xung đột nổ ra. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, 28 em trong tổng số nêu trên đã thiệt mạng và một bộ phận đáng kể dân số ở Dải Gaza đang phải đối mặt với các hiểm họa nhân đạo, điển hình như nạn đói.

Người Palestine đến phía Nam thành phố Gaza sau khi rời bỏ nhà cửa và phía Bắc Dải Gaza.

Quan chức này cảnh báo: “Mặc dù có báo cáo về việc tăng cường cung cấp thực phẩm nhưng hiện tại, chưa có bằng chứng nào cho thấy những người cần nhất nhận được đủ số lượng và chất lượng thực phẩm. Hơn 8.000 trẻ em dưới 5 tuổi đã được chẩn đoán và điều trị suy dinh dưỡng cấp tính. Trong số này, 1.600 trẻ đang bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng. Tuy nhiên, do tình trạng mất an ninh và thiếu khả năng tiếp cận, hiện chỉ có 2 trung tâm ổn định cho bệnh nhân suy dinh dưỡng nghiêm trọng có thể hoạt động. Hiện WHO không thể cung cấp dịch vụ y tế an toàn và với tình trạng thiếu nước sạch, ngày càng nhiều nguy cơ trẻ em mắc suy dinh dưỡng. Đã có 32 ca tử vong do suy dinh dưỡng, trong đó có 28 trẻ em dưới 5 tuổi”.

Theo Tổng giám đốc Tedros, kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở Dải Gaza, WHO đã ghi nhận 480 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở và nhân viên y tế, làm 16 người thiệt mạng và 95 người khác bị thương.

MINH TRÍ