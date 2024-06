Brazil kêu gọi G20 tăng cường hợp tác an ninh mạng

Ngày 13/6, đại diện Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã nhóm họp tại thành phố Sao Luis de Maranhao, miền Bắc Brazil, để thảo luận về các chính sách công nhằm tăng cường đảm bảo an ninh mạng.

Các chủ đề kết nối toàn cầu, chính phủ kỹ thuật số, nguy cơ đe dọa an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo là những chủ đề trọng tâm được thảo luận tại Hội nghị Nhóm công tác về kinh tế kỹ thuật số G20, với sự tham gia của hơn 100 chuyên gia và đại điểu quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng An ninh mạng và Thể chế Brazil, Marcos Antonio Amaro kêu gọi các nước thành viên G20 tăng cường hợp tác và lòng tin trong lĩnh vực an ninh kỹ thuật số, chủ động phòng chống tấn công mạng, cũng như trao đổi kinh nghiệm về kết nối an toàn, nhằm giảm thiểu các mối đe dọa.

Về phần mình, Bộ trưởng Truyền thông Brazil, Juscelino Filho nhấn mạnh thực tế con người ngày càng không thể tách rời khỏi thế giới ảo, bởi vậy cần thiết lập chuẩn mực, tiêu chuẩn, luật pháp quốc tế và xuyên quốc gia để đáp ứng nhu cầu phát triển trong lĩnh vực này.

Brazil, đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên G20 trong năm nay. Trong chương trình nghị sự, Brazil ưu tiên hòa nhập xã hội và chống đói nghèo; chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững; cải cách các thể chế quản trị toàn cầu. Tất cả những ưu tiên này hướng đến mục tiêu mà Brazil đề ra là xây dựng một thế giới công bằng và một hành tinh phát triển bền vững.

