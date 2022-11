Nâng cấp Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand

Các nhà lãnh đạo Campuchia, Brunei - quốc gia điều phối ASEAN về Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA), Australia và New Zealand vừa công bố kết thúc các cuộc đàm phán nâng cấp hiệp định này.

Thông tin trên được công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 vừa diễn ra tại Phnom Penh và việc kết thúc đàm phán nâng cấp AANZFTA là một ưu tiên kinh tế quan trọng của Chủ tịch ASEAN Campuchia năm 2022.

Theo thống kê, trao đổi thương mại giữa ASEAN, Australia và New Zealand vẫn mạnh mẽ bất chấp các tác động toàn cầu của đại dịch COVID-19 và căng thẳng địa chính trị. Năm 2021, tổng thương mại hàng hóa giữa ASEAN và Australia đạt 81,6 tỷ USD, tăng 49% so với năm 2020 và cao hơn so với mức trước COVID-19.

Trong khi đó, thương mại hàng hóa giữa ASEAN và New Zealand đạt 11 tỷ USD vào năm 2021, tăng 22,5% so với năm 2020. Năm 2021, dòng vốn FDI từ Australia và New Zealand vào ASEAN lên tới 589 triệu USD.

Được ký kết tại Thái Lan ngày 27/2/2009, AANZFTA được nâng cấp để đảm bảo phù hợp với mục tiêu và có khả năng ứng phó với các thách thức nổi lên trong tương lai. Việc nâng cấp cũng nhằm mục đích duy trì tiêu chuẩn cao, phù hợp với các DN, cho phép hiệp định đóng góp hiệu quả vào các nỗ lực phục hồi kinh tế hậu đại dịch cũng như ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu và khu vực.

Các DN được hưởng lợi từ việc nâng cấp AANZFTA thông qua việc cải thiện các biện pháp minh bạch; giảm chi phí và thời gian xuất nhập khẩu; sử dụng các giải pháp công nghệ cho thương mại; hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số, phát triển bền vững và dịch vụ giáo dục; tăng cường sự tham gia của các MSME trong các hoạt động kinh tế, trong đó có mua sắm của chính phủ và bảo đảm dòng hàng hóa thiết yếu trong thời kỳ khủng hoảng.

Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi - một trong các kiến trúc sư trưởng của AANZFTA, đã lên tiếng hoan nghênh việc kết thúc các cuộc đàm phán nâng cấp AANZFTA. Ông cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của AANZFTA trong việc củng cố không chỉ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Australia và quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-New Zealand, mà còn cả hội nhập kinh tế khu vực.

