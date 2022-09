Thái Lan dự kiến xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo

Trong một thông báo, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek cho biết, Thái Lan dự kiến sẽ xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo trong năm nay, tăng so với mục tiêu 7 triệu tấn đề ra trước đó nhờ sản lượng gạo tăng cũng như do việc đồng nội tệ của nước này suy yếu trong bối cảnh an ninh lương thực toàn cầu bất ổn.

Trong thời gian từ tháng 1 đến 7/2022, Thái Lan đã xuất khẩu được 4,09 triệu tấn gạo, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Rachada lưu ý rằng, thời tiết thuận lợi cũng đã góp phần làm tăng sản lượng gạo nước này, trong khi đồng baht yếu giúp giá gạo Thái Lan cạnh tranh hơn. Đồng baht đang ở mức gần như thấp nhất so với đồng USD trong hơn 15 năm qua.

Bộ Thương mại Thái Lan dự báo, sản lượng gạo của nước này trong mùa vụ 2022-2023 có thể đạt 26,92 triệu tấn, tăng 2,09% so với mùa vụ trước đó.

Thái Lan hiện là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 3 trên thế giới sau Ấn Độ và Việt Nam.

Nhu cầu đối với gạo Thái Lan đã tăng cao trong năm nay do các nước tìm cách đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh xung đột tại Ukraine khiến việc nhập khẩu các lương thực khác như bột mì gặp khó khăn.

ĐỖ SINH