IAEA thị sát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Ngày 29/8, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi thông báo ông đang trên đường tới Ukraine, dẫn đầu phái đoàn thị sát của cơ quan này đến kiểm tra nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Enerhodar, miền Đông Ukraine.

Trên tài khoản Twitter, ông Grossi cho biết phái đoàn “Sứ mệnh hỗ trợ và giúp đỡ dành cho Zaporizhzhya” đang trên đường tới Ukraine, và dự kiến sẽ tới nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu trong tuần này.

Thông báo của ông Grossi kèm theo bức ảnh chụp một nhóm gồm 13 thành viên mặc áo khoác và đội mũ in logo của IAEA. Trong thông báo của mình, người đứng đầu IAEA nhấn mạnh các bên phải bảo vệ an ninh và sự an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Phái đoàn thành sát viên IAEA do ông Grossi dẫn đầu có nhiệm vụ đánh giá mọi thiệt hại do hoạt động quân sự gần đây gây ra cho nhà máy Zaporizhzhia. Bên cạnh đó, các thanh sát viên cũng sẽ đánh giá thiệt hại về người, đánh giá điều kiện làm việc hiện nay của các nhân viên tại nhà máy đồng thời xác định chức năng hệ thống đảm bảo an ninh và an toàn tại đây.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ tháng 3 năm nay.

Thời gian gần đây, tại khu vực này xảy ra nhiều vụ tấn công quân sự. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau pháo kích nhà máy, dẫn tới những yêu cầu IAEA thị sát cơ sở này.

THANH HƯƠNG