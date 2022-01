WHO cảnh báo nguy cơ virus SARS-CoV-2 xuất hiện các biến thể nguy hiểm hơn

Số ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh dịch COVID-19 đang gia tăng trên toàn thế giới có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện một biến thể mới nguy hiểm hơn. Đây là cảnh báo được Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu đưa ra ngày 4/1.

Virus SARS-CoV-2 trong tế bào của bệnh nhân COVID-19.

Mặc dù lây lan nhanh, song biến thể Omicron cho đến nay dường như ít nghiêm trọng hơn so với lo ngại ban đầu, theo đó thế giới hy vọng đại dịch có thể sớm chấm dứt và cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường. Tuy nhiên, quan chức cấp cao thuộc Văn phòng WHO khu vực châu Âu, bà Catherine Smallwood, thận trọng cho rằng tỷ lệ lây nhiễm gia tăng có thể gây hậu quả. Bà nêu rõ: “Omicron càng lây lan rộng, biến thể này càng nhân lên nhiều hơn và càng có khả năng tạo ra một biến thể mới. Hiện Omicron có thể gây tử vong ít hơn một chút so với biến thể Delta, song không ai dám chắc biến thể tiếp theo có thể gây ra điều gì”.

Thống kê cho thấy, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, châu Âu đã ghi nhận hơn 100 triệu ca mắc. Riêng trong tuần cuối cùng của năm 2021, châu lục này ghi nhận tới hơn 5 triệu ca mắc mới.

Theo bà Smallwood, hiện châu Âu đang trong giai đoạn nguy hiểm, tỷ lệ lây nhiễm đang tăng mạnh ở Tây Âu và hiện vẫn chưa rõ tác động đầy đủ của làn sóng dịch mới này.

Quan chức cấp cao của WHO cũng lưu ý tỷ lệ bệnh nhân phải nhập viện do nhiễm Omicron không cao bằng Delta, song nhìn chung Omicron vẫn có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn do số ca mắc tăng vọt. Cụ thể, bà Smallwood cho rằng khi số ca tăng đáng kể, số ca mắc bệnh nặng cũng có thể cao hơn, kéo theo nguy cơ phải nhập viện và có thể tử vong.

Hiện các bệnh viện ở Anh đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng vì thiếu nhân viên, do có nhiều nhân viên nhiễm biến thể Omicron phải cách ly hoặc điều trị. Ngày 4/1 nước này ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 theo ngày lần đầu tiên vượt mốc 200.000. Theo bà Smallwood, kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra tại các nước khác ở châu Âu.

Cùng ngày, ông Abdi Mahamud, một quan chức thuộc Nhóm hỗ trợ quản lý tình hình COVID-19 của WHO, cho rằng mặc dù hầu hết bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ phục hồi trong khoảng từ 5-7 ngày sau khi biểu hiện triệu chứng, song WHO vẫn khuyến nghị thực hiện cách ly 14 ngày. Tuy nhiên, các nước có thể quyết định thời gian cách ly dựa trên tình hình của mỗi nước. Theo đó, tại các nước có tỷ lệ lây nhiễm thấp, thời gian cách ly lâu hơn có thể giúp khống chế số ca mắc ở mức thấp. Trong khi đó, các nước có tỷ lệ lây nhiễm cao có thể áp dụng thời gian cách ly ngắn hơn để duy trì hoạt động.

Theo ông Mahamud, một người có thể nhiễm cả cúm và COVID-19 cùng lúc. Tuy nhiên, do 2 loại virus riêng biệt này tấn công cơ thể theo những cách khác nhau, nên “ít nguy cơ” chúng kết hợp thành 1 loại virus mới.

WHO cho biết tính đến ngày 29/12/2021, khoảng 128 nước đã ghi nhận xuất hiện biến thể Omicron. Tình hình lây nhiễm hiện nay ở các nước không giống nhau. Theo ông Mahamud, Omicron có thể trở thành biến thể “chủ đạo” trong vài tuần tới, đặc biệt là tại những khu vực có nhiều người dễ bị tổn thương, chủ yếu là những người chưa tiêm phòng. Tại Đan Mạch, với biến thể Alpha, thời gian để số ca nhiễm mới tăng gấp đôi mất 2 tuần thì với Omicron, thời gian này chỉ là 2 ngày. Ông Mahamud nêu rõ thế giới chưa từng chứng kiến biến thể nào lây lan nhanh như vậy.

Nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của WHO (SAGE) dự định sẽ họp vào ngày 19/1 để đánh giá tình hình, thảo luận các vấn đề, trong đó có thời gian tiêm mũi vaccine tăng cường.

NGỌC HÀ