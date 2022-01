Trung Quốc cần chiến lược dài hạn khi COVID-19 trở thành bệnh đặc hữu

Chuyên gia cho rằng chính sách "Zero COVID-19" của Trung Quốc dù có thể ngăn chặn được Omicron lây lan trong nước nhưng cũng chỉ đáp ứng được các mục tiêu ngắn hạn trong phòng chống dịch.

Mặc dù 85% dân số Trung Quốc đã tiêm ít nhất 2 mũi vaccine sử dụng vaccine bất hoạt. Một số nghiên cứu ban đầu tại Trung Quốc cho thấy khả năng vô hiệu hóa của vaccine bất hoạt của Trung Quốc được cải thiện nhờ mũi tiêm tăng cường.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y tế toàn cầu tại Đại học Seton Hall ở bang New Jersey (Mỹ), Huang Yanzhong cho biết thậm chí với mũi tiêm tăng cường, mức kháng thể do vaccine bất hoạt sản sinh ra vẫn thấp hơn so với kháng thể do vaccine được sản xuất bằng công nghệ mRNA tạo ra.

Cho đến nay, Trung Quốc chỉ ghi nhận vài ca mắc Omicron, phần lớn là các ca nhập cảnh. Cụ thể, TP.Thiên Tân ghi nhận ca nhập cảnh đầu tiên nhiễm Omicron vào tháng 12/2021, tiếp đó là 1 ca ở TP.Quảng Châu và 2 ca ở TP.Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này.

Giáo sư dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm tại Trường y học nhiệt đới & vệ sinh dịch tễ London (Anh) David Heymann, nhận định chính sách "Zero COVID-19" của Trung Quốc có thể ngăn chặn biến thể Omicron lây lan trong nước mặc dù biến thể mới này có khả năng lây lan nhanh.

Tuy nhiên, chính sách này chỉ đáp ứng được các mục tiêu ngắn hạn trong phòng chống dịch. Do vậy, Trung Quốc sẽ cần một chiến lược dài hạn nếu COVID-19 trở thành một bệnh đặc hữu.

MINH CHÂU