NATO dự kiến tổ chức vòng đàm phán lần thứ 2 với Nga

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông đã mời tất cả các thành viên của Hội đồng Nga-NATO tham dự một loạt cuộc họp để giải quyết vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa liên minh quân sự này với Moskva cũng như thảo luận về các mối đe dọa tiềm tàng, sau vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức hồi tuần trước ở Brussels.

Từ trái sang: Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko và Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin tại cuộc họp Hội đồng Nga-NATO ở Brussels (Bỉ), ngày 12/1.

Trả lời họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông Stoltenberg nêu rõ: “Hôm nay, tôi đã mời tất cả các thành viên của Hội đồng Nga-NATO tham dự một loạt các cuộc họp. Để giải quyết vấn đề liên quan mối quan hệ NATO-Nga, các đồng minh NATO sẵn sàng xem xét cách chúng tôi có thể giải quyết khía cạnh quân sự và dân sự của các hoạt động quân sự cũng như làm thế nào để giảm bớt mối đe dọa trên không gian và không gian mạng”.

Tổng thư ký NATO nêu rõ: “Có nhiều quan điểm khác nhau giữa các đồng minh NATO về vấn đề Dòng chảy phương Bắc 2 nhưng tất cả các đồng minh đều nhất trí về tầm quan trọng của việc đa dạng hóa các nguồn cung năng lượng vì nhiều lý do. Vì lý do môi trường nhưng cũng vì lý do an ninh. Vì vậy, đây là một vấn đề đã được NATO đề cập đến và chúng tôi khuyến khích các đồng minh đa dạng hóa nguồn cung của mình”.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Scholz khẳng định, nước này sẵn sàng thảo luận việc ngừng dự án Dòng chảy phương Bắc 2 trong trường hợp Nga tấn công Ukraine. Oong Scholz nêu rõ: “Rõ ràng là sẽ phải trả một cái giá đắt và mọi thứ sẽ phải được thảo luận trong trường hợp có sự can thiệp quân sự vào Ukraine”.

