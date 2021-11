Thảo luận kế hoạch thúc đẩy Tầm nhìn APEC 2040

Tại cuộc họp hoàn tất các nội dung trong chương trình nghị sự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 28 sẽ diễn ra trong tuần này, giới chức các nền kinh tế thành viên đã thảo luận về các kế hoạch hành động cho Tầm nhìn APEC 2040.

Công nhân làm việc tại nhà máy dệt may ở Nam Thông (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc).

Trong thông báo ngày 9/11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Lee Sung-ho, phụ trách ngoại giao kinh tế, đã đại diện cho Seoul dự hội nghị trưc tuyến được tổ chức vào tuần trước để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC sẽ diễn ra ở New Zealand ngày 12/11.

Tại cuộc họp này, đại diện các nền kinh tế thành viên APEC đã thảo luận về các kế hoạch hành động cho Tầm nhìn APEC 2040 nhằm tăng cường thương mại và đầu tư, đồng thời tìm kiếm tăng trưởng bền vững và bao trùm cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2040.

Tại Hội nghị cấp cao APEC lần này, lãnh đạo cấp cao từ 21 quốc gia thành viên của APEC cũng có kế hoạch thảo luận các chính sách kinh tế và thương mại nhằm hồi phục kinh tế giai đoạn hậu COVID-19 và theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Hội nghị cấp cao APEC 2021 là sự kiện cuối cùng trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2021 do New Zealand đăng cai tổ chức hoàn toàn theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tuần lễ sẽ bắt đầu với Hội nghị cấp bộ trưởng kéo dài trong 2 ngày 9-10/11 (theo giờ địa phương) dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Nanaia Mahuta và Bộ trưởng Thương mại và tăng trưởng xuất khẩu Damien O’Connor của New Zealand.

Tiếp sau sự kiện này là Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2021 vào ngày 11-12/11. Sự kiện sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo APEC, các giám đốc điều hành hàng đầu thế giới, các doanh nhân để trao đổi quan điểm về các vấn đề lớn mà khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang đối mặt.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo APEC cũng sẽ có cuộc đối thoại thường niên với Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC) vào ngày 12/11, do Thủ tướng Jacinda Ardern và Chủ tịch Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC 2021 Rachel Taulelei đồng chủ trì.

PHƯƠNG UYÊN