Mỹ mở cửa biên giới với du khách nước ngoài sau 20 tháng hạn chế

Người nhập cảnh vào Mỹ được tiêm những vắc xin nào? Bất kỳ vắc xin COVID-19 nào được WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp, bao gồm vắc xin của Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson, vốn phổ biến ở Mỹ, cũng như loại được sử dụng nhiều nhất ở nước ngoài, như AstraZeneca (Anh) và Sinovac (Trung Quốc). Hiện Mỹ không chấp nhận khách nhập cảnh sử dụng vắc xin Sputnik V của Nga, loại đã được 70 quốc gia cấp phép. Lý do là vắc xin này vẫn đang được WHO xem xét nhưng chưa phê duyệt.