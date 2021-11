EU công nhận "chứng chỉ xanh kỹ thuật số về COVID" của nhiều nước

Ngày 25/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã quyết định công nhận các chứng chỉ xanh về COVID-19 do Togo và Singapore cấp là tương đương với chứng chỉ của châu Âu. Do đó, kể từ nay, các chứng nhận này có thể được sử dụng ở EU với giá trị tương đương với các chứng chỉ do các quốc gia thành viên EU cấp và ngược lại.

Quảng trường del Duomo ở thành phố Milan (Italia).

Kể từ khi EU ra mắt hệ thống “chứng chỉ kỹ thuật số về COVID-19”, EU đã tăng cường việc đưa ra các quyết định công nhận tương đương với các quốc gia bên ngoài liên minh.

Ủy viên châu Âu phụ trách tư pháp Didier Reynders bày tỏ vui mừng khi “có quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và quốc gia đầu tiên ở châu Phi cận Sahara được kết nối với về chứng chỉ số với hệ thống của EU”.

Cho đến nay, EU đã ký kết thỏa thuận công nhận tương đương chứng chỉ xanh kỹ thuật số về COVID với 51 quốc gia và vùng lãnh thổ trên năm lục địa, trong đó có các quốc gia bên ngoài EU như Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Na Uy, Serbia, Ukraine, Albania, Bắc Macedonia hoặc thậm chí các quốc gia nhỏ như Monaco và Andorra.

Thổ Nhĩ Kỳ, Panama, Maroc, Israel, Armenia và Gluzia cũng gia nhập hệ thống chứng chỉ xanh của EU về COVID-19.

THANH TUYỀN