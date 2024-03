The Maris Vũng Tàu: 500 chuyên viên tư vấn khởi động chiến dịch bán hàng năm 2024

Khởi động chiến dịch bán hàng mới 2024 nhiều niềm tin, hứng khởi cho các Chuyên viên tư vấn, The Maris Vũng Tàu đã tổ chức lễ chương trình “Chinh phục trái tim thành phố biển”.

Sự kiện sẽ là bước tạo đà cho các chiến binh kinh doanh ra quân bán hàng góp phần đón làn sóng mới của thị trường nghỉ dưỡng Vũng Tàu khi mùa hè sắp đến cùng với loạt tin vui về hạ tầng của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành đang dần về đích.

Sự kiện “Chinh phục trái tim thành phố biển” ngày 21/3 tại The Maris Vũng Tàu đã quy tụ hơn 500 chiến binh kinh doanh với một tinh thần sẵn sàng, đầy nhiệt huyết và máu lửa đến từ các sàn đại lý phân phối dự án: MT Holding, DC Holdings, Saigon Grand Homes, Ngọc Phương Đông, PQR, TPI Land…

The Maris Vũng Tàu khởi động “Chinh phục trái tim thành phố biển”.

Không khí chương trình như bùng nổ trong khí thế hừng hực khi đại diện chủ đầu tư và hơn 500 chiến binh kinh doanh đến từ các đối tác phân phối chiến lược phất cao ngọn cờ dự án. Tất cả đồng lòng hô vang khẩu hiệu “quyết tâm chinh phục thành phố biển” đã gây dựng được khí thế và niềm tin cho những chiến binh trên hành trình bứt phá vượt qua giới hạn, cùng đoàn kết vượt sóng.

The Maris Vũng Tàu là tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển 5 sao quy mô 23ha tại trung tâm thành phố Vũng Tàu. Tọa lạc bên bãi biển Chí Linh thuộc phường 10 & 11, thành phố Vũng Tàu do TAMA Architects tư vấn thiết kế. Vị trí trung tâm này giúp The Maris Vũng Tàu kết nối nhanh chóng đến tất cả các đô thị trọng điểm như TP.HCM hay sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai, đồng thời chỉ cần bước ra bên ngoài ngay lập tức hòa mình vào nhịp sống sôi động của thành phố biển.

Hình ảnh sự kiện “Chinh phục trái tim thành phố biển” The Maris Vũng Tàu.

Trong đợt ra quân lần này The Maris Vũng Tàu sẽ giới thiệu ra thị trường 300 căn hộ du thuyền Vega Alaric với nhiều điểm độc đáo như: 100% view biển, bàn giao nội thất Châu Âu trị giá 400 triệu đồng, thừa hưởng hơn 100 tiện ích của The Maris Vũng Tàu và được quản lý vận hành bởi AHS… Bên cạnh đó là chính sách bán hàng mới trực tiếp từ CĐT TDG Group như: Chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 10%; Thanh toán đặc biệt siêu linh hoạt 1,5%/tháng; Hỗ trợ vay ngân hàng Agribank đến 60%…

Sự kiện ra quân năm 2024 The Maris Vũng Tàu - “Chinh phục trái tim thành phố biển” diễn ra sôi động với sự hòa mình của gần 500 chiến binh kinh doanh.

Chia sẻ thêm về sự phát triển của dự án, đại diện chủ đầu tư cho biết, trong thời gian tới The Maris Vũng Tàu sẽ đưa vào vận hành các tiện ích như: hồ bơi vô cực, nhà hàng view biển, khu vui chơi trẻ em… nhằm tạo một lượng khách ổn định cho dự án cũng như là một điểm đến mới dành cho du khách khi đến TP. Vũng Tàu. Với hơn 100 tiện ích nội khu độc đáo cùng chuỗi lễ hội được tổ chức quy mô trong thời gian sắp tới vào dịp lễ 30/4 hay dịp hè, tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển 5 sao The Maris Vũng Tàu trở thành điểm đến “không thể bỏ lỡ” của du khách khi đến với thành phố biển Vũng Tàu.

The Maris Vũng Tàu đã đưa vào vận hành nhiều hạng mục, sẵn sàng chào đón khách trong dịp lễ 30/4 sắp tới.

Chính những tiềm năng từ sản phẩm, uy tín từ chủ đầu tư cũng như sự “lột xác” ngoạn mục của The Maris Vũng Tàu đã mang đến sự vững tâm cho các chiến binh. Hơn hết, sự kiện một lần nữa phần khẳng định The Maris Vũng Tàu xứng đáng trở thành “Trái tim thành phố biển” đáp ứng tiêu chuẩn sống - nghỉ dưỡng - du lịch - tận hưởng mọi dịch vụ đẳng cấp trong cùng một điểm đến.