Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, công ty Điện lực BRVT sẽ thực hiện lịch tạm ngừng cung cấp điện để bảo trì và sửa chữa lưới điện như sau:

Ngày 01 /03 /2024:

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 11g30. Khu vực mất điện: Một phần khu vực thôn Tân Giao , xã Láng Lớn (Doc đường Đập Nước Núi Nhan).

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 13g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực thôn Tân Giao, xã Láng Lớn (Doc đường Cây Xăng Tân Giao đi đến Mũi Tàu).

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 11g30. Khu vực mất điện: Một phần khu vực thôn Tân Xuân, xã Bàu Chinh.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 13g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực thôn Phước Chí, xã Cù Bị.

Khu vực huyện Long Điền:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu dân cư ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài.

Khu vực huyện Đất Đỏ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g30. Khu vực mất điện: Một phần KP Lộc An, Hải An – TT Phước Hải.

Ngày 03 /03 /2024:

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 17g00. Khu vực mất điện: Một phần Khu công nghiệp Mỹ Xuân.

Ngày 04 /03 /2024:

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện : Đường 3/2 ( từ Trần Bình Trọng đến Trung tâm đô thị Chí Linh), một phần hẻm 456 Bình Giả, hẻm 442 Bình Giả, đường Trần Bình Trọng thuộc phường Nguyễn An Ninh, đường Hoàng Văn Thái, Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường 8, đường Nguyễn An Ninh ( từ Vòng Xoay Nguyễn An Ninh đến Vòng Xoay Dầu Khí) thuộc phường Nguyễn An Ninh, một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc phường 10.

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g30: Khu vực mất điện: Một phàn khu vực thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn (Dọc đường khu vực nhà thờ Phước Ân đi tới UBND xã Láng Lớn).

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 11g30. Khu vực mất điện: Một phàn khu vực thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn ( khu vực phía sau Công ty Năng Lượng Châu Đức).

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 13g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g30. Khu vực mất điện: Một phàn khu vực thôn Trung Thành, xã Quảng Thành và Công ty TNHH Điện Đức Trí.

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu dân cư thôn Phước Hải xã Tân Hải.

Khu vực huyện Xuyên Mộc:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một ấp 2- xã Bưng Riềng.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp 2 Tây - xã Bàu Lâm.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Phú Tài – xã Hòa Hiêp .

Ngày 05 /03 /2024:

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 8g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Đường Đội Cấn, Huyền Trân Công Chúa, một phần đường Trương Công Định, đường Lê Hồng Phong ( từ Ngã Năm đến Xô Viết Nghệ Tĩnh), đường Thống Nhất mới, đường Lê Phụng Hiểu, phường 7, 8.

Khu vực TP. Bà Rịa:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g40 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Khu vực nhánh T2 Đèn đường Trần Phú , Xã Hòa Long.

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 10g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực thôn Phước Trung, xã Đá Bạc.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 11g30. Khu vực mất điện: Một phần khu vực Phước Trung, xã Đá Bạc.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 11g30. Khu vực mất điện: Một phần khu vực ấp Tân Giao, xã Láng Lớn ( khu vực phía sau cây xăng Tân Giao).

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 13g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực ấp Cây Đa, xã Nghĩa Thành.

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08h00’ và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16h00’. Khu vực mất điện: Khu dân cư khu phố Tân Hạnh phường Phú Mỹ.

Khu vực huyện Xuyên Mộc:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Hồ Tràm, Gò Cà - xã Phước Thuận.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Tổ 6 ấp 2 Tây - xã Bàu

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Phú Lộc – xã Hòa Hiêp.

Ngày 06 /03 /2024 :

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 11g30. Khu vực mất điện : Một phần hẻm 780 Bình Giã, đường Phạm Văn Đồng, Hoàng Ngọc Phách, Tống Phước Hòa, Bùi Kỷ, Dương Tử Giang, Hà Huy Giáp thuộc phường 10, phường 11.

Khu vực TP. Bà Rịa:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g40 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực nhánh Xóm Lao Động 3, Phường Kim Dinh.

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g30.Khu vực mất điện một phần khu vực Xà Bang 1, xã Xà Bang.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g30. Khu vực mất điện: Toàn bộ khu vực ấp Suối Lúp, xã Bình Ba và khu vực Sông Xoài 4, một phần khu vực Sông Xoài 3, xã Láng Lớn (Dọc đường từ trụ sở thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn đi về khu vực Lô 99, xã Bình Ba).

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực thôn Tân Giao, xã Láng Lớn (Doc đường Cây Xăng tân Giao đi đến Mũi Tàu).

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08h00’ và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16h00. Khu vực mất điện: Thôn Đông Hải xã Tân Hải và ấp Sông Xoài 2 xã Sông Xoài.

Khu vực huyện Đất Đỏ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 11g30. Khu vực mất điện: Một phần KP Thanh Tân - TT Đất Đỏ.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 13g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g30. Khu vực mất điện: Một phần KP Thanh Bình - TT Đất Đỏ.

Khu vực huyện Xuyên Mộc:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần Kp.Láng Sim (khu tái định cư, TTGDTX)- TT.Phước Bửu.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhân Nghĩa- xã Xuyên Mộc.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: tổ 6+7 ấp 1- xã Bàu Lâm.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp 5- xã Hòa Hội.

Ngày 07/03 /2024:

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần đường Hoàng Hoa Thám, Võ Thị Sáu, Lạc Long Quân, Văn Cao, Phan Huy Chú, Phạm Huy Thông, Tô Hiệu, Lạc Long Quân, Lệ Thanh Nghị, Nguyễn Hiền, Hồ Quý Ly, Phan Chu Trinh, Thùy Vân thuộc phường 2, phường Thắng Tam.

Khu vực TP. Bà Rịa:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g40 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Dọc đường QL51 và một phần khu vực phường Kim Dinh, thuộc Thành phố Bà Rịa.

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 11g30. Khu vực mất điện một phần khu vực thôn Quảng Thành, xã Nghĩa Thành.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 13g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện một phần khu vực Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 13g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện một phần khu vực thôn 3, xã Suối Rao

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu dân cư Thôn Phước Tấn xã Tân Hòa;

Khu vực huyện Xuyên Mộc:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp 1- xã Bưng Riềng.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: ấp Bàu Hàm + Bàu Ngứa- xã Tân Lâm.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: một phần ấp Trang Trí + Trang Định- xã Bông Trang.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Phú Hòa - xã Hòa Hiệp.

Ngày 08 /03 /2024:

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 18g00. Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn An Ninh, Nguyễn Bảo, Hoàng Việt, Ngư Phủ, Ngư Phủ nối dài, Bến Đình thuộc phường Thắng Nhì.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện : Một phần đường Nguyễn An Ninh thuộc phường Thắng Nhì.

Khu vực TP. Bà Rịa:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g40 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực nhánh Tân Hưng, Xã Tân Hưng.

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Toàn bộ khu vực Đội 3, Cao Su Ngãi Giao.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 10g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực Đường 31 Quảng Tây, xã Nghĩa Thành.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 10g10 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 11g30. Khu vực mất điện: Một phần khu vực thôn Quảng Tây, xã Nghĩa Thành.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 13g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực thôn Quảng Tây, xã Nghĩa Thành.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 13g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực thôn 1, thôn 2, xã Bình Trung.

Khu vực huyện Xuyên Mộc:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Trang Trí- xã Bông Trang.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: một phần ấp Suối Lê- xã Tân Lâm.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Phú Vinh- xã Hòa Hiệp.

Ngày 10 /03 /2024:

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần bên phải đường số 1 khu công nghiệp Đông Xuyên - phường Rạch Dừa.

Ngày 11 /03 /2024:

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện : Một phần đường 2/9, 3/2, hẻm 468, 456, 442 Bình Giã - phường Nguyễn An Ninh.

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện một phần khu vực thôn Quảng Long, xã Kim Long.

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 17g00. Khu vực mất điện: Một phần khu dân cư khu phố Suối Nhum - phường Hắc Dịch;

Khu vực huyện Xuyên Mộc:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Láng Găng, Bình Tiến - xã Bình Châu.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần Kp.Xóm Rẫy- TT.Phước Bửu .

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: tổ 6 ấp 1- xã Bàu Lâm.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Phú Lâm- xã Hòa Hiệp.

Ngày 12 /03 /2024:

Khu vực TP. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g30. Khu vực mất điện: Một phần đường 30/4, Hẻm 888 đường 30/4, Cảng Cá cát Lở, hẻm 1007 đường 30/4 - phường 11.

Khu vực TP. Bà Rịa:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g40 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực nhánh khu Dân Cư Lan Anh 2, Xã Hòa Long.

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 11g30. Khu vực mất điện: Một phần khu vực xóm Trũng, xã Suối Nghệ.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 13g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực xóm Trũng, xã Suối Nghệ.

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08h00’ và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16h00’. Khu vực mất điện: Tái định cư khu phố Phước Lập và khu Ngọc Đức khu phố Mỹ Tân phường Mỹ Xuân B1.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08h00’ và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 12h00’. Khu vực mất điện: Tổ 7 ấp Phước Tấn xã Tân Hòa;

Khu vực huyện Xuyên Mộc:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Bàu Chiên- xã Tân Lâm.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Khu 1 - xã Bình Châu.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Phú Hòa- xã Hòa Hiệp.

Ngày 13 /03 /2024:

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, một phần đường 3/2 ( từ Đài Liệt Sỹ đến Trần Bình Trọng) thuộc phường 8.

Khu vực Tp. Bà Rịa:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g40 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực nhánh Suối Chùa, xã Long Phước.

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g30. Khu vực mất điện: Một phần khu vực ấp Xà Bang 1, xã Xà Bang.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 09g00. Khu vực mất điện: Khách hàng hộ Nguyễn Như Sinh thôn Lồ Ô, xã Bình Giã.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 09g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 10g00. Khu vực mất điện: Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, thuộc xã Xuân Sơn.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 10g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 12g00. Khu vực mất điện: Nhà thờ Giáo Sứ, xã Xuân Sơn.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 10g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 12g00. Khu vực mất điện: Khách hàng hộ Hồ Đức Hậu, xã Sơn Bình.

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 14g00. Khu vực mất điện: Một phần khu dân cư khu phố Phước Sơn phường Phước Hòa.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 13h30’ và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16h00’. Khu vực mất điện: thôn Phước Thành xã xã Tân Hòa (khu Tịnh xá Ngọc Sơn Dinh).

Khu vực huyện Long Điền:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g40 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 12g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Lò Vôi, Xã Phước Hưng.

Khu vực huyện Xuyên Mộc:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: tổ 6+7 ấp Suối Lê- xã Tân Lâm.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Trang Định (phân trường) - xã Bông Trang.

Ngày 14 /03 /2024:

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện : Khu nhà ở BCH Quân sự, một phần đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Trỗi, Bà Huyện Thanh Quan, Tú Sương, Đoàn Thị Điểm, Cô Giang, Mạc Đỉnh Chi, Ký Con, Hùng Vương, Bà Triệu, Lê Quý Đôn, Lê Lai, Yên Bái thuộc phường 4.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 11g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 13g30. Khu vực mất điện : Một phần đường Ba Cu, Lý Thường Kiệt, Đồng Khởi, Lê Văn Tám, Đồ Chiểu, Trưng Nhị thuộc phường 1.

Khu vực Tp. Bà Rịa:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g40 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực nhánh Đập Bà, Xã Long Phước.

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 11g30. Khu vực mất điện: Một phần khu vực thôn Phú Sơn, xã Đá Bạc.

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu dân cư thôn Láng Cát xã Tân Hòa và Tổ 7 Ấp Cầu Ri xã Sông Xoài;

Khu vực huyện Xuyên Mộc:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Phú Sơn- xã Hòa Hiệp.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp 2 (đường vào nghĩa trang) - xã Bưng Riềng.

Ngày 15 /03 /2024:

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn An Ninh, Trần Bình Trọng, Nguyễn Hữu Tiến, Mạc Thiên Tích, Dương Minh Châu thuộc phường 8. Đường 3/2 ( Từ Trung tâm Đô thị Chí Linh đến Trường dạy Ngề tỉnh BRVT), Khu Thanh Bình, một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc phường 10, 11.

Khu vực Tp. Bà Rịa:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g40 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực nhánh Tiểu Đoàn 445, Xã Hòa Long.

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g30. Khu vực mất điện toàn bộ khu vưc ấp Kim Bình, Bình Giã và khu vực Công Thành, Đội 5 Tiến Thành, xã Quảng thành và một phần thôn Tân Châu, Xã Bàu Chinh.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực thôn Xuân Hòa, xã Xuân Sơn.

Khu vực huyện Đất Đỏ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g30. Khu vực mất điện: Một phần Ấp An Hải, An Điền – Xã Lộc An.

Khu vực huyện Xuyên Mộc:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Hồ Tràm, Ông Tô (Đường ven biển từ Ngã 4 Hồ Tràm đến cửa biển Lộc An) - xã Phước Thuận.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: tổ 5 ấp 1 - xã Bàu Lâm.

Ngày 1 7/03 /2024:

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 17g00. Khu vực mất điện: Một phần Khu công nghiệp Phú Mỹ.

Ngày 18 /03 /2024 :

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Đường Ven Biển, Phước Nguyên, Phước Thắng, Chi Lăng - Phường 12.

Ngày 19 /03 /2024 :

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện : Một phần đường Trường Sa - xã Long Sơn.

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện toàn bộ khu vực ấp Bàu Sen A, Bàu Sen B, xã Xà Bang.

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 17g00. Khu vực mất điện: Khu dân cư xã Tân Hòa, Tân Hải thị xã Phú Mỹ và xã Long Sơn TP Vũng Tàu.

Khu vực huyện Đất Đỏ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g30. Khu vực mất điện: Một phần Ấp Mỹ An, Mỹ Hòa, Mỹ Thuận – Xã Long Mỹ; KP Phước Điền – TT Phước Hải, Huyện Đất Đỏ.

Ngày 20 /03 /2024 :

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện : Đường Võ Nguyên Giáp (từ Ẹo Ông Từ đến Cầu Cỏ May), một phần đường Phước Thắng, đường Hoa Lư thuộc phường 12.

Khu vực Tp. Bà Rịa:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g40 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực nhánh ấp Nam Long Phước, Xã Long Phước.

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực thôn 2, xã Bình Trung.

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu dân cư Ấp Sông Xoài 2 xã Sông Xoài.

Khu vực huyện Đất Đỏ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g30. Khu vực mất điện: Một phần KP Hải Trung, Hải An, Phước An, Hải Lạc, Hải Phúc, Hải Tân – TT Phước Hải.

Ngày 21 /03 /2024 :

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện : Một phần đường Nguyễn An Ninh, đường Lê Lợi ( từ Phạm Hồng Thái đến Chợ Bến Đình), đường Trần Quốc Toản, Yên Đỗ, Kỳ Đồng, Thắng Nhì, Trần Xuân Độ, Nguyễn Bảo, Hoàng Việt, Ngư Phủ thuộc phường Thắng Nhì.

Ngày 22 /03 /2024 :

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần đường 2/9, Trần Xuân Soạn, Hàng Điều, Đoàn Kết, Võ Chí Công, khu nhà ở Khang Linh thuộc phường 10.

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực thôn Tân Hưng, xã Bàu Chinh.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện một phần khu vực thôn Xuân Hòa, xã Xuân Sơn

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu dân cư tổ 12 Khu phố Tân Lộc phường Phước Hòa.

Ngày 24 /03/2024 :

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần bên trái đường số 1 khu công nghiệp Đông Xuyên thuộc phường Rạch Dừa.

Ngày 25 /03 /2024 :

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện : Một phần đường Nguyễn An Ninh thuộc phường Thắng Nhì.

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 09g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 10g00. Khu vực mất điện: Khách hàng hộ Nguyễn Thi Thời (Nguyễn Thi Cẩm Vân), xã Suối Rao.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 10g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 11g00. Khu vực mất điện: Giáo sứ Suối Rao.

Ngày 26 /03 /2024 :

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần đường 30/4, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Hữu Cảnh thuộc phường Thắng Nhất.

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 09g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 10g00. Khu vực mất điện: Công ty TNHH Quyết Thắng, xã Suối Rao.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 10g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 11g00. Mất điện TBA Đèn đường Số 7, Đá Bạc- Suối Rao.

Ngày 27 /03 /2024 :

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện : Một phần đường Lê Hồng Phong, Yên Bái, Tô Hiến Thành, Nguyễn Kim, Cô Bắc, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Thái Học, Ngô Đức Kế thuộc phường 4, 7.

Khu vực Tp. Bà Rịa:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g40 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực nhánh Ấp Đông 1 HL, xã Hòa Long.

Khu vực huyện Xuyên Mộc:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp 2- xã Bưng Riềng.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Thạnh Sơn 4, Việt Kiều - xã Phước Tân.

Ngày 28 /03 /2024

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g30. Khu vực mất điện: Toàn bộ khu vực ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã và thôn Lồ ô, xã Đá Bạc (Dọc đường từ ngã ba Bệnh Viện Đông tây đi vào hết thôn Lồ ô, xã Đá Bạc).

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Khu dân cư tổ 2 ấp 4 xã Tóc Tiên;

Khu vực huyện Xuyên Mộc:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp 1 - xã Hòa Hội.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Bình Thắng - xã Bình Châu.

Ngày 29 /03 /2024

Khu vực huyện Xuyên Mộc:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần Kp. Láng Sim (đường 27/4, Trần Phú)- TT.Phước Bửu.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhân Tâm - xã Xuyên Mộc.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Trung - xã Phước Tân.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp 2 - xã Hòa Bình.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp 2 - xã Hòa Hội.

Công ty Điện lực BR-VT xin thông báo để khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sản xuất và sinh hoạt.