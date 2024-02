Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, công ty Điện lực BRVT sẽ thực hiện lịch tạm ngừng cung cấp điện để bảo trì và sửa chữa lưới điện như sau:

Ngày 01 /02 /2024:

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g30. Khu vực mất điện: Toàn bộ khu vực Sông Xoài 2 - xã Láng Lớn và một phẩn khu vực thôn Tân Hưng - xã Bàu Chinh, thôn Tân Long - Khu Suối - xã Kim Long (dọc đường từ Khu vực Chùa Hòa Long đi ra đến Trụ Sở thôn Tân Long - xã Kim Long);

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 10g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực thôn Phước An - xã Đá Bạc;

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 10g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 11g30. Khu vực mất điện: Một phần khu vực thôn Phước An 1 - xã Đá Bạc;

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 13g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực thôn Bàu Điểm - xã Đá Bạc.

Khu vực TX. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu dân cư thôn Phước Tấn - xã Tân Hòa.

Khu vực huyện Long Điền:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g40 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 12g30. Khu vực mất điện: Một phần khu vực Hải Sơn - Hải Phong -Thị Trấn Long Hải;

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 14g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g20. Khu vực mất điện: Một phần khu vực Hải Hà, Hải An, Hải Lộc - Thị Trấn Long Hải;

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 15g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 17g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực Hải Điền, Hải An, Hải Lộc - Thị Trấn Long Hải.

Khu vực huyện Xuyên Mộc:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: một ấp 3- xã Bưng Riềng;

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp 3 - xã Hòa Bình;

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần Kp.Láng Sim (đường vành đai) - TT.Phước Bửu.

Ngày 02 /02 /2024:

Khu vực TP. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện : Một phần đường Nguyễn An Ninh, Trương Văn Bang, Kha Vạn Cân, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thái Học, Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Oanh, Nguyễn Kiệm, Phùng Chí Kiên, Xuân Diệu, Ngô Đức Kế, Nguyễn Tri Phương, Tôn Thất Tùng, Cao Thắng, khu Trung tâm thương mại thuộc phường 7.

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g30: Khu vực mất điện: Một phần khu vực thôn Hoàng Long, xã Kim Long và toàn bộ khu vực ấp Hậu Cần, Tiến Thành, Đạt Thành, xã Quảng Thành;

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện sáng từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 8g30 và chiều từ 16g10 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g30. Khu vực mất điện: Toàn bộ khu vực các ấp Công Thành, Tân Thành, Hiệp Thành, Tân Bang, xã Quảng Thành (Dọc đường từ khu vực TTVH, xã Quảng Thành đi vào hết ấp Tân Bang, xã Quảng Thành);

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 11g30. Khu vực mất điện: Một phần khu vực thôn Trung Sơn - xã Suối Nghệ;

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 13g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực thôn Suối Nghệ - xã Suối Nghệ;

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu dân cư khu phố Phú Hà, Bến Đình phường Mỹ Xuân.

Khu vực huyện Long Điền:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 12g30. Khu vực mất điện: Một phần KH Hải Tân, Hải Sơn, Thị Trấn Long.

Khu vực huyện Xuyên Mộc:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Trung - xã Phước Tân;

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 10g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhân Đức - xã Xuyên Môc;

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 10g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Hồ Tràm- xã Phước Thuận;

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 15g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần Kp.Phước Tiến (đường vành đai);

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 09g00. Khu vực mất điện: Một ấp 3- xã Bàu Lâm ;

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 10g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Phú Vinh, Phú Tâm - xã Hòa Hiệp.

Ngày 03 /02 /2024:

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 8g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần đường 30/4, Hẻm 888 đường 30/4 thuộc phường 11. Khu vực Cảng Cá cát Lở, hẻm 1007 đường 30/4 thuộc phường 11.

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08h00’ và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16h00’. Khu vực mất điện: Khu dân cư phường Hắc Dịch (từ Trạm Xá Hắc Dịch đến Đền Thờ Liệt Sỹ phường Hắc Dịch và đường Tập Đoàn 7 đi Phước Bình - Đồng Nai).

Ngày 05 /02 /2024:

Khu vực Tp. Bà Rịa:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g40 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Khu vực đường Phạm Ngọc Thạch - Phường Phước Hưng - Thành phố Bà Rịa.

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 11g30. Khu vực mất điện: Một phần khu vực Cù Bị 4, xã Cù Bị.

Khu vực huyện Xuyên Mộc:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần Kp.Láng Sim (Tái định cư)- TT.Phước Bửu;

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần Kp.Phước An, Phước Tiến, Xóm Rẫy (Đường Huỳnh Minh Thạnh từ Kp Phước An đến Cầu Sông Kinh, đường Chùa Phước Duyên)- TT.Phước Bửu;

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Phú Hòa - xã Hòa Hiệp.

Ngày 06 /02 /2024 :

Thành Phố Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 11g30. Khu vực mất điện : Một phần đường Nguyễn An Ninh, đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngọc Thạch, Lương Thế Vinh, Lý Thái Tông, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Khang, Trương Công Định ( từ Nguyễn An Ninh đến Lương Thế Vinh) thuộc Phường 9. Một phần đường Lê Lợi, Hoàng Diệu, Lê Quý Đôn thuộc phường 1;

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 11g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện : Nước đá Hải yến hẻm 60 Phạm Hồng Thái. Một phần đường Huyền Trân Công Chúa, Lê Hồng Phong, đường 2/9 thuộc phường 3 và Phường 8.

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực ấp 3 Kim Long - xã Kim Long .

Khu vực huyện Xuyên Mộc:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Bình Thắng- xã Bình Châu;

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Phú Thọ - xã Hòa Hiệp.

Ngày 07/02 /2024:

Thành Phố Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện : Một phần đường Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lý Thường Kiệt - phường 1;

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 11g00. Khu vực mất điện : Một phần đường Vi Ba, Núi Lớn - phường Thắng Nhì.

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 11g30. Khu vực mất điện: Một phần khu vực Cù Bị 2 - xã Cù Bị - huyện Châu Đức.

Ngày 18 /02 /2024 :

Khu vực huyện Châu Đức:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực KCN Sonadezi Châu Đức tuyến 479CĐ (Dọc đường từ Công ty Sài Gòn COTEC 479CĐ1/7A/1 đến khu vực Công ty CP Công Nghệ VHG tuyến 479CĐ) .

Ngày 19 /02 /2024 :

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần đường Lê Quang Định, Nguyễn Thiện Thuật thuộc phường Thắng Nhất. Một phần đường Ngô Quyền, Lưu Chí Hiếu, Hàn Thuyên, Dương Vân Nga thuộc phường Thắng Nhất, Rạch Dừa. Một phần đường Võ Văn Tần, Lê Thánh Tông, Nguyễn Thiện Thuật thuộc phường Thắng Nhất.

Khu vực Tp. Bà Rịa:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g40 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực nhánh Khu Dân Cư Lan Anh 2 - xã Hòa Long.

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08h00’ và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16h00’. Khu vực mất điện: Thôn Phước Hải, Chu Hải, Đông Hải xã Tân Hải.

Ngày 20 /02 /2024 :

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần đường Lê Hồng Phong, Trương Công Định thuộc phường 3 và phường 7.

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu dân cư khu phố Vạn Hạnh (ATA Phú Mỹ) phường Phú Mỹ.

Ngày 21 /02 /2024 :

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện : Một phần đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường 12.

Khu vực huyện Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 17g00. Khu vực mất điện: Một phần khu dân cư ấp Sông Xoài 1 xã xã Sông Xoài (đường tập đoàn 11 Sông Xoài) - Tx Phú Mỹ.

Khu vực huyên Xuyên Mộc:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Thanh Bình- xã Bình Châu;

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Phú Thọ- xã Hòa Hiệp;

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Láng Bè - xã Hòa Bình.

Ngày 22 /02 /2024 :

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g30. Khu vực mất điện: Một phần đường 3/2 (từ Đô Lương đến Võ Nguyên Giáp), một phần đường Võ Nguyên Giáp (từ 3/2 đến Ẹo Ông Từ), một phần đường Ven Biển, Nguyễn Gia Thiểu, hẻm 155 Đô Lương, hẻm 1216 đường 30/4 thuộc phường 12.

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08h00’ và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16h00’. Khu vực mất điện: Thôn 1, 2 xã Long Sơn, TP Vũng Tàu (khu Đồn Biên Phòng Long Sơn).

Khu vực huyện Đất Đỏ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần KP Phước Thới – TT Đất Đỏ - huyện Đất Đỏ.

Huyện Xuyên Mộc:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Ông Tô (Cầu Lôc An và trụ sở ấp Ông Tô) - xã Phước Thuận;

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp Phú Vinh- xã Hòa Hiệp ;

Ngày 23 /02/2024 :

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần hẻm 183 Lưu Chí Hiếu, khu nhà ở 4.7ha thuộc phường 10. Một phần đường Lưu Chí Hiếu, Đống Đa thuộc phường Thắng Nhất. Một phần đường 2/9 (khu vực hẻm 442 Bình Giã) thuộc phường Nguyễn An Ninh.

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu dân cư khu phố Tân Hạnh (TĐC 25ha Phú Mỹ) phường Phú Mỹ.

Khu vực huyện Xuyên Mộc:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần ấp 2- xã Hòa Hưng.

Ngày 25 /02 /2024 :

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện : Một phần bên phải đường số 1 khu công nghiệp Đông Xuyên thuộc phường Rạch Dừa .

Ngày 26 /01 /2024 :

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện : Một phần đường 30/4 (đoạn từ Nhà Thờ Phước Thành đến Ẹo Ông Từ) thuộc phường 12.

Khu vực Tp. Bà Rịa:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g40 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Khu vực Đường QL51 đi theo hướng Long Hương - Phường Long Hương.

Khu vực Tx. Phú Phỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu dân cư khu phố Quảng Phú phường Phú Mỹ.

Ngày 27 /02 /2024 :

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện : Một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Đôn Tiết, Cù Chính lan, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Quyền, Thanh Tịnh, Nguyễn Phúc Tân, Nguyễn Xiển, Nguyễn Thị Nghĩa, Đoàn Trần Nghiệp, An Hải, Bình Quý, An Trạch, Chí Linh thuộc phường 10, Nguyễn An Ninh, Thắng Nhất.

Khu vực Tp. Bà Rịa:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g40 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực nhánh T1 Đèn đường Trần Phú - KP 3 -Phường Long Tâm.

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu dân cư khu phố 1 phường Hắc Dịch (từ Cầu Nhà Bè đi Phước Bình-Sông Xoài).

Khu vực huyện Đất Đỏ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần KP Thanh Long - TT Đất Đỏ, Ấp Tân Hòa, Tân Hiệp, Tân Thuận – Xã Long Tân.

Ngày 28 /02 /2024

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện : Một phần đường Phước Thắng, đường Ven Biển thuộc phường 12.

Khu vực Tp. Bà Rịa:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g40 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực đường Tỉnh lộ 52 từ Hòa Long đi Long Phước, Xã Hòa Long, Long Phước.

Ngày 29 /02 /2024

Khu vực Tp. Vũng Tàu:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện : Một phần đường Nguyễn An Ninh, Hoàng Văn Thụ, Trương Công Định thuộc phường 7. Một phần đường Trần Phú thuộc phường 5. Một phần đường Trương Công Định thuộc phường 7 và phường 8.

Khu vực Tp. Bà Rịa:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g40 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 15g00. Khu vực mất điện: Một phần khu vực Dọc đường tránh Bà Ria ra đường Quốc Lộ 56 đến Sông Cầu, Xã Hoà Long.

Khu vực Tx. Phú Mỹ:

+ Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 08g00 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g00. Khu vực mất điện: Một phần khu dân cư khu phố Quảng Phú, Tân Ngọc, Ngọc Hà (khu nhà thờ Ngọc Hà) phường Phú Mỹ.

Công ty Điện lực BR-VT xin thông báo để khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sản xuất và sinh hoạt.