Hành trình mang an toàn và tự tin đến trẻ em bằng sự thấu hiểu

Với mong muốn cùng chung tay lan tỏa sứ mệnh “Giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống”, Prudential kêu gọi Quý khách hàng hưởng ứng chương trình “Cùng Prudential chung tay – Trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh” để bảo vệ sự an toàn cho các em khi tham gia giao thông. Từ ngày 15/03/2023 đến 31/05/2023, Hội viên PRURewards của Prudential có thể dùng điểm thưởng để đổi phần quà là mũ bảo hiểm và thiết bị học tập để đóng góp cho trẻ em với 02 bước đơn giản: * Bước 1: Đăng nhập ứng dụng PRUOnline hoặc truy cập website https://khachhang.prudential.com.vn/ * Bước 2: Vào mục PRURewards, chọn và đổi phần quà muốn đóng góp, gồm: - “Đến trường An toàn – Mũ bảo hiểm” - 700 điểm - “Đến trường An toàn - Balo & Tập trò chơi An toàn giao thông” - 385 điểm Sau khi chương trình kết thúc, phần đóng góp sẽ được tổng kết và thông báo qua email và website của Prudential. Quà tặng sẽ được trao tặng đến các em học sinh tại Lễ phát động Dự án “Đến trường an toàn” năm học 2023 - 2024, dự kiến diễn ra vào tháng 10/2023.