Học sinh trường Đinh Tiên Hoàng xuất sắc đạt 8.0 IELTS

Vừa qua, Tiến Dũng, học sinh trường THPT Đinh Tiên Hoàng TP.Vũng Tàu đã xuất sắc đạt 8.0 trong kì thi IELTS. Sau đây là những chia sẻ thú vị của của Tiến Dũng về hành trình để đạt 8.0 IELTS.

* Phóng viên (PV): Từ nhỏ, bạn có sở thích hay đam mê hoạt động liên quan đến tiếng Anh không? Và niềm đam mê đó thôi thúc bạn như thế nào để giỏi tiếng Anh?

- Học sinh (HS): Thật khó tin, nhưng hồi nhỏ, mình lại rất ghét môn tiếng Anh. Bố mẹ có đăng kí cho mình đi học ở vài trung tâm, nhưng rồi cũng nghỉ. Cho tới khi vào lớp 6, mình mới bắt đầu có hứng thú với tiếng Anh sau khi nghe qua được rất nhiều bài hát hay bằng tiếng Anh.

* PV: Khi vào cấp 3, bạn đã ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh, bạn đã có định hướng về tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng. Vậy bạn đã chuẩn bị và rèn luyện môn học này trên trường (THPT) như thế nào, và đã đạt thành tích gì trong quá trình học tập?

- HS: Từ khoảng lớp 8, mình đã thấy rằng việc học tiếng Anh rất quan trọng cho tương lai, cụ thể là IELTS. Nên những hoạt động hay cuộc thi nào liên quan đến tiếng Anh, mình đều tham gia hết. Và cũng rất may mắn khi mình nhận được thành tích giải Ba cuộc thi Học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh vừa rồi cho học sinh lớp 12.

* PV: Việc phải cân bằng khối lượng học nhiều môn ở năm cuối cấp, lịch học trên trường, học thêm các môn văn hóa..., điều này có khó khăn như thế nào đến việc sắp xếp lịch học thêm tiếng Anh của bạn?

- HS: Học IELTS lúc bắt đầu đối với mình từ các band thấp thì tương đối dễ cho đến khi bắt đầu luyện tập để nâng từ band 7.0 trở lên. Lúc đó, mình đang học lớp 10 và đã rất khó khăn để có thể tự học, lí do vì phải xếp lịch phù hợp để vừa học những môn trên trường cùng lúc. Ngoài ra, từ khi cố gắng để vượt qua band 7.0, phải nói thật sự đây là một khó khăn cực lớn với mình vì có những khác biệt rõ ràng giữa mức dưới 7.0 và trên 7.0, bao gồm từ vựng, ngữ pháp, và cách sử dụng câu tự nhiên nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác.

- PV: Bạn biết và quyết định tham gia học với THE FORUM như thế nào, khó khăn trong thời gian đầu ra sao và kết quả đạt được là gì?

- HS: Vào tháng 11 năm 2022, mình biết đến trung tâm THE FORUM qua một người bạn và do lúc đó mình cảm thấy rằng việc tự học vẫn chưa đủ, nên mình quyết định đăng kí học để được hướng dẫn thêm. Khi thi thử đầu vào, mình đạt kết quả 7.0, mình khá sốc vì 2 năm nay band điểm của mình không hề thay đổi, không được cải thiện so với kì vọng của mình.

Nhưng chỉ qua một khóa học tại trung tâm, mình đã hoàn thành bài thi IELTS vào tháng 1 vừa rồi với số điểm 8.0 tròn trĩnh. Trong quá trình học, mình rất chú ý và luôn cố gắng tham gia đủ các buổi học tự do của THE FORUM. Mình có thể tự do lựa chọn trong 40 buổi học khác nhau mỗi tuần để rèn luyện thêm kiến thức, luyện tập giải đề ở mọi kỹ năng.

Càng đi học nhiều mình nhận ra rằng có nhiều kiến thức mới thú vị mà trước đó mình chưa tự tìm hiểu được. Thế là cứ cố gắng tiếp tục, và kết quả này thật sự không chỉ làm mình bất ngờ mà còn làm cảm thấy tự hào vì sau bao nhiêu cố gắng mình đã đạt được mức điểm mục tiêu đề ra: 8.0 IELTS.

* PV: Cảm ơn Tiến Dũng về những chia sẻ vừa rồi, chúc Tiến Dũng sẽ luôn thành công trong cuộc sống, vươn xa hơn, và chinh phục nhiều hơn nhé.

P.V