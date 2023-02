Căn hộ khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM gia tăng sức hút

Giàu lợi thế kết nối, có nhiều không gian để đầu tư tiện ích, căn hộ ở những vị trí cửa ngõ TP.HCM đang trở thành xu hướng trong những năm gần đây. Đặc biệt, với chủ trương đầu tư phát triển thành cực tăng trưởng mới, khu Tây Bắc TP.HCM đang ngày càng gia tăng sức hút trên thị trường bất động sản.

Phù hợp nhu cầu giãn dân của thành phố

Là thành phố đông dân nhất cả nước, hiện dân số của TP.HCM đã đạt hơn 9 triệu người với tỉ lệ tăng dân số cơ học là 1,3%. Bình quân mỗi năm TP.HCM tăng thêm khoảng 200.000 người có đăng ký chính thức, gần bằng dân số của một quận quy mô nhỏ, trong đó 2/3 là người đến từ các địa phương khác.

Trước tình trạng tăng dân số cơ học quá nhanh, nhà ở trở thành vấn đề quan tâm nóng, khiến lãnh đạo thành phố phải “đau đầu” tìm hướng giải quyết. Do đó, chính sách giãn dân, giảm tốc độ tăng dân ở các quận nội thành, tăng về các quận, huyện xa trung tâm là giải pháp được triển khai quyết liệt trong nhiều năm qua.

Giãn dân về các quận ngoại ô là xu hướng tất yếu tại TP.HCM.

Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 phát triển chủ đạo của thành phố về hướng Bắc – Tây Bắc, với đặc điểm địa chất tốt, địa hình cao, kết nối thuận tiện đến các tỉnh lân cận như Tây Ninh, Long An, Bình Dương… Khu Tây Bắc thành phố cũng đang được xúc tiến đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông với hàng loạt dự án trọng điểm như: tuyến cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, đường Vành đai 3, Vành đai 4… Trong đó, tuyến đường Vành đai 3 đang được cam kết mạnh mẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, dự kiến khởi công vào giữa năm 2023, hoàn thành sau 3 năm. Đây được xem là cung đường chiến lược, ngoài kết nối giao thông còn tạo hành lang đô thị, công nghiệp, tác động đến cả Vùng kinh tế phía Nam.

Diện mạo khu vực Tây Bắc cũng ngày càng khởi sắc với loạt dự án đầu tư trong nhiều ngành nghề. Nổi bật là trung tâm thương mại Aeon Mall Hóc Môn dự kiến được triển khai nhằm thúc đẩy kết nối và tiêu thụ hàng hóa trong khu vực, phát triển các dịch vụ thương mại văn minh và hiện đại cho các khu dân cư, nâng tầm phong cách sống và tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Đây cũng là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp và khu chế xuất lớn như KCN Đông Nam, KCN Cơ khí Ô tô, KCN Tân Phú Trung, KCN Tân Thới Hiệp, KCN Tây Bắc Củ Chi, cùng với đó là nhiều cụm công nghiệp nhỏ lẻ. Phần lớn các chuyên gia nước ngoài, kỹ sư, cán bộ cấp cao công tác tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp này đang phải di chuyển sinh sống tại các căn hộ tại Tân Bình và Gò Vấp. Khu Tây Bắc TP.HCM hiện đang thiếu những khu căn hộ mang giá trị tương xứng “sống – làm việc – nghỉ ngơi”.

Tạo chuẩn sống mới

Góp phần nâng chuẩn sống khu vực cửa ngõ, căn hộ 9X An Sương do Hưng Thịnh Land phát triển đang nhận được sự quan tâm lớn trên thị trường. Là dự án căn hộ “hiếm hoi” tại đây, 9X An Sương mang đến không gian “sống – nghỉ ngơi – làm việc” với hệ tiện ích đủ đầy.

9X An Sương là một trong số ít khu căn hộ tại Tây Bắc TP.HCM. Phối cảnh: Hưng Thịnh Land

Dự án gây ấn tượng với khoảng 30 tiện ích nội khu như hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời, công viên, vườn thư giãn trên cao, vườn nướng BBQ, nhà trẻ… Bên cạnh đó, chỉ trong vài phút di chuyển, cư dân 9X An Sương sẽ được đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu với trường học các cấp, chợ, siêu thị, bệnh viện, trung tâm hành chính…Thiết kế mở, tối ưu diện tích, đa dạng loại hình căn hộ (căn studio, căn 1 – 3 phòng ngủ), nơi đây còn giúp các chủ nhân trẻ thoải thích sáng tạo không gian sống cho riêng mình.

Thiết kế hiện đại, đúng “gu” trẻ tại 9X An Sương. Phối cảnh: Hưng Thịnh Land

Đặc biêt, tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm Hóc Môn, trên mặt tiền đường Song Hành rộng thoáng, từ 9X An Sương, cư dân sẽ dễ dàng di chuyển đến các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn, hoặc vào trung tâm làm việc với các tuyến đường Quốc lộ 22, Trường Chinh…

Kiên trì theo đuổi sứ mệnh tạo dựng ngôi nhà cho số đông người Việt, hơn hai thập kỷ qua, hàng chục dự án vừa túi tiền đã được Hưng Thịnh Land giới thiệu ra thị trường TP.HCM. Giấc mơ an cư Sài Gòn của nhiều bạn trẻ thế hệ 8X, 9X cũng nhờ thế mà dần hiện thực.

Và giờ đây, một lần nữa, những bạn trẻ trên dưới 30 tuổi tại TP.HCM lại đứng trước cơ hội sở hữu căn nhà đầu đời với dự án 9X An Sương. Có mức giá dự kiến chỉ từ 1,6 tỷ đồng/căn cùng lịch thanh toán “siêu siêu giãn” 0,5%/tháng, đây sẽ là cơ hội hiếm có để an cư tại khu vực Tây Bắc TP.HCM, nơi được định hướng là cực tăng trưởng mới của thành phố.