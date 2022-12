Trải nghiệm sống đỉnh cao tại Tumys Phú Mỹ - Căn hộ dành cho cộng đồng tri thức trẻ

Tọa lạc ngay “Trung Tâm của Trung Tâm” thành phố cảng Phú Mỹ, Tumys Phú Mỹ mang đến làn gió mới, nâng tầm chất sống cho cộng đồng tri thức trẻ nơi đây. Tumys Phú Mỹ chính là đáp án hoàn hảo cho mong muốn kiếm tìm một không gian sống xanh, tiện nghi, đủ đầy giữa thành phố cảng Phú Mỹ.

Tumys Phú Mỹ - Tiên phong cho một phong cách sống mới

Nằm ngay vị trí “trung tâm của trung tâm” liền kề hàng loạt hệ tiện ích ngoại khu của khu vực. Tumys Phú Mỹ thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích lõi trung tâm, không chỉ những mảng xanh tại hệ công viên trong và liền kề dự án đa dạng công năng góp phần tăng cường sự kết nối của cộng đồng dân cư, với những hoạt động thể chất: chạy bộ, yoga, vui chơi… góp phần tạo cho cư dân sự thoải mái, cảm giác bình yên và giảm căng thẳng. Theo nguyên tắc phát triển bền vững, lồng ghép không gian xanh trong khu đô thị cũng góp phần nâng cao chất lượng đời sống của cư dân, tăng cường sức khỏe về mặt tinh thần lẫn thể chất, nhất là tại các khu đô thị công nghiệp, công nghệ cao, cảng biển. Dự án Tumys Phú Mỹ được phát triển theo mô hình phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp được thiết kế với ba tiêu chí xanh - trong lành - thời thượng, dẫn đầu xu hướng tiên phong cho một phong cách sống mới năng động nhưng vẫn hài hòa cùng thiên nhiên nguyên bản.

Không gian sống đủ đầy, tiện nghi của Tumys Phú Mỹ giữa lòng đại đô thị cảng biển Phú Mỹ.

Với mật độ xây dựng thấp, nội khu được thiết kế phần lớn cho phố đi bộ, công viên cây xanh và các tiện ích chăm sóc sức khỏe, tinh thần như:Trung tâm thương mại, phố đi bộ, hồ bơi Venus, đài phun nước Trevi, công viên cảnh quan Tumys Garden, Sky Park, sân chơi trẻ em Zone Kids, khu BBQ ngoài trời, khu Yoga, Gym Fitness, nhà trẻ, trường Quốc Tế,... Tumys Phú Mỹ mang đến một cuộc sống nghỉ dưỡng thư thái, giúp cân bằng cảm xúc sau những giờ làm việc mệt mỏi, nơi ươm mầm hạnh phúc dành cho cộng đồng tri thức trẻ.

Tumys Phú Mỹ - Căn hộ dành cho cộng đồng tri thức trẻ

Với quy mô gồm 2 tòa tháp Saphire và Diamond với 1.248 căn hộ & 55 căn Shophouse. Tumys Phú Mỹ là căn hộ cao cấp đầu tiên tại thị trường Phú Mỹ, đáp ứng nhu cầu an cư của nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố cảng, mang đến cho cư dân tinh hoa một nơi an cư xứng tầm đẳng cấp. Tumys Phú Mỹ tọa lạc ở vị trí “trung tâm của trung tâm” thành phố cảng hàng đầu Việt Nam, ngay mặt tiền QL 51, cửa ngõ kết nối giao thương liên vùng và với các nước trên thế giới. Sở hữu địa thế “ Tựa Sơn , Hướng thủy” thế nhìn sông tựa núi mang lại cho cư dân cảm giác được bao bọc, an toàn. Sự hòa hợp của núi sông sẽ đem lại đại cát, mang lại vượng khí cho gia chủ.

Tumys Phú Mỹ - Tuyệt tác tinh hoa giữa lòng Phố Cảng.

Ngoài ra, với vị trí “Trung Tâm của Trung Tâm” thành phố cảng Phú Mỹ, cư dân tinh hoa Tumys Phú Mỹ còn được trải nghiệm và tận hưởng những tiện ích ngoại khu hàng đầu của khu vực. Từ Tumys Phú Mỹ, cư dân chỉ mất từ 2 - 5 phút để di chuyển đến: KNG Mall, siêu thị Coopmart, siêu thị Go, hệ thống trường học từ mầm non đến THPT, trường Cao Đẳng-Đại học, Bách hóa xanh, ngân hàng Vietcombank, trung tâm hành chính thị xã Phú Mỹ,...

Tumys Phú Mỹ - chú trọng đến sự tiện nghi và nâng cao thể chất, tinh thần cho cộng đồng tri thức trẻ

Đặc biệt, cư dân tương lai của Tumys Phú Mỹ có thể hoàn toàn an tâm và tin tưởng về việc đảm bảo tiến độ xây dựng cũng như vận hành trong tương lai của dự án nhờ sự chọn lựa kỹ càng về đơn vị xây dựng và đơn vị quản lý vận hành của CĐT. Cụ thể, đơn vị xây dựng chính là Phước Thành - là một trong các Nhà thầu Xây dựng uy tín nhất trong ngành xây dựng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, CBRE - một trong những đơn vị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Quản Lý Tài Sản cũng là đơn vị quản lý vận hành và cho thuê được CĐT Tùng Mỹ tin tưởng lựa chọn mang đến những dịch vụ, trải nghiệm sống xứng tầm dành cho các cư dân tương lai của Tumys Phú Mỹ. Không chỉ gia tăng giá trị vì những sáng tạo đẳng cấp & chăm chút tỉ mỉ của chủ đầu tư mà còn gia tăng giá trị văn hóa, tinh thần vì sự "chu đáo" của đơn vị quản lý vận hành. Không những vậy, cộng đồng tri thức trẻ hoàn toàn an tâm khi sở hữu ngôi nhà trong mơ tại Tumys Phú Mỹ khi dự án với sự tài trợ của ngân hàng Vietcombank cho những giải pháp tài chính và ưu đãi đặc quyền.

Sảnh đón chuẩn 5 sao, mang đến một không gian đẳng cấp dành cho cộng đồng cư dân.

Tumys Phú Mỹ cam kết sẽ là biểu tượng mới, mang đến không gian sống xứng tầm đẳng cấp cho những cư dân tinh hoa, cộng đồng tri thức trẻ, và sẽ kiến tạo nên một biểu tượng mới, một diện mạo mới cho thành phố cảng Phú Mỹ đầy phồn hoa trong tương lai.