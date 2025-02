Theo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), trong tháng 1/2025, toàn quốc xảy ra 375 vụ cháy làm 6 người chết, 5 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 11,7 tỷ đồng và 20ha rừng.

So với tháng 1/2024, số vụ cháy tăng 107 vụ, thiệt hại về người chết giảm 3 người, số người bị thương giảm 3 người, thiệt hại về tài sản tăng 7,3 tỷ đồng.

Trong số các vụ cháy, 195 vụ xảy ra tại địa bàn thành thị, chiếm 52% và 180 vụ xảy ra tại địa bàn nông thôn, chiếm 48%.

Cũng theo thống kê, trong số các vụ cháy, có 125 vụ cháy nhà dân (chiếm 33,3%); 47 vụ cháy kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh (chiếm 12,5%); 32 vụ cháy phương tiện giao thông (chiếm 8,5%); 25 vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (chiếm 6,7%); 33 vụ cháy rừng (chiếm 8,8%).

Có 230 vụ cháy (chiếm 61,3%) đã được làm rõ nguyên nhân, trong đó 170 vụ (chiếm 73,9%) do sự cố hệ thống, thiết bị điện; 47 vụ (chiếm 20,4%) do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; các nguyên nhân khác đều chiếm dưới 5%.

Trong tháng 2/2025, lực lượng công an tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân thi hành Luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đẩy mạnh xây dựng 2 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” nhằm phát huy hiệu quả công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư.

XUÂN NGUYỄN