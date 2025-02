Đưa luật mới vào cuộc sống

Ngay từ đầu năm 2025, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã khẩn trương thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm đưa các luật mới được Quốc hội thông qua và các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đi vào cuộc sống.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Luật Đầu tư công tại hội nghị phổ biến, quán triệt các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 do UBND tỉnh tổ chức.

Khẩn trương phổ biến các luật mới

Mới đây, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 và những văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành từ ngày 1/8/2024 đến nay.

Theo ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã thông qua 18 luật với tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và DN. Trên cơ sở đó, từ đầu tháng 8/2024 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 10 nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 24 quyết định triển khai các luật. Qua đó, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu quả và hiệu lực; đồng thời đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin pháp luật của người dân, DN.

Ngoài ra, nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, các cơ quan, đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, để tuyên truyền về phòng, chống cháy nổ, quy định về quản lý, sử dụng pháo, ngày 20/1/2025, TAND TP.Vũng Tàu đưa ra xét xử và tuyên phạt P.N.A. (SN 1974, trú TP. Vũng Tàu) 200 triệu đồng về tội “Tàng trữ hàng cấm” là pháo nổ. Trong khi đó, ngày 22/1/2025, Đội CSGT và Trật tự (Công an TP.Bà Rịa) tổ chức tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ cho 600 HS, GV Trường THCS Dương Văn Mạnh (TP.Bà Rịa). Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội CSGT và Trật tự (Công an TP.Bà Rịa) tập trung vào các nội dung như: Quy định về đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, gắn máy, xe đạp điện; không chở quá số người quy định; chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; không đi ngược chiều; không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Theo Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, để sớm đưa các luật, văn bản quy phạm pháp luật đi vào cuộc sống, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tổ chức truyền thông, phổ biến nội dung cơ bản, thiết thực, điểm mới của luật, nghị quyết bảo đảm kịp thời, nghiêm túc. Đồng thời, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về nội dung văn bản cho công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật của sở, ngành trực tiếp triển khai thi hành văn bản luật bằng hình thức phù hợp.

Việc tổ chức biên soạn tài liệu phổ biến luật cần ngắn gọn, dễ hiểu và đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật, nghị quyết được thông qua, các tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật trên Cổng/Trang Thông tin điện tử và các hình thức thích hợp khác để mọi người dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng. Cùng với đó, hướng dẫn, giải thích, cung cấp đầy đủ quy định của văn bản luật liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật khi công dân có yêu cầu.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần hướng tới nâng cao ý thức tự giác, chủ động của Nhân dân trong thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn. Đặc biệt, công tác này cần phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở; lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua giao lưu, sinh hoạt văn hóa, lễ hội, hòa giải ở cơ sở... Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cần nắm bắt, lắng nghe nhu cầu xã hội, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm để tập trung nguồn lực tổ chức thông tin, phổ biến nâng cao nhận thức, hiểu biết, trách nhiệm của tổ chức, người dân và DN.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN