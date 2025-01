Va chạm với xe ô tô, 1 người tử vong; Tàng trữ trái phép chất ma túy...

Va chạm với xe ô tô, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại ngã tư đường Phạm Hùng và tuyến tránh QL55, TT.Đất Đỏ (huyện Long Đất). Theo hồ sơ, xe ô tô tải BKS 72C-113… do anh N.X.H. (SN 1991, trú huyện Long Đất) điều khiển lưu thông trên tuyến tránh QL55 theo hướng từ xã Tam An đi xã Phước Long Thọ. Khi đến địa điểm trên xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 72H1-217… do chị N.T.T.Q. (SN 2003, trú TP.Bà Rịa) điều khiển lưu thông trên đường Phạm Hùng theo hướng từ KCN Đất Đỏ 1 đi QL55. Hậu quả, chị Q. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Long Đất điều tra làm rõ. (Trí Bình)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 9/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại đường Trần Xuân Độ, phường Thắng Nhì. Trước đó, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3, phối hợp với Công an phường Thắng Nhì bắt quả tang L.N.H. (SN 2000, trú TP.Vũng Tàu) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ, buôn bán pháo hoa nổ

Ngày 9/1, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ buôn bán hàng cấm xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại trạm xăng dầu B.T., thuộc thôn 4, xã Bình Trung, Công an huyện Châu Đức bắt quả tang N.T.L. (SN 1999, trú huyện Châu Đức) đang buôn bán hàng cấm. Tang vật thu giữ 15 khối hình hộp nghi là pháo hoa nổ. (Lê Nguyễn)