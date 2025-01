Trộm cắp tài sản; Tàng trữ trái phép chất ma túy...

Trộm cắp tài sản

Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý N.H.P. (SN 1990, trú TP.Bà Rịa) về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại công trường xây dựng Lan Anh 1, xã Hòa Long. Trước đó, P. đến địa điểm trên trộm 1 máy nén khí dung tích 24 lít (trị giá khoảng 3,5 triệu đồng) thì bị công nhân phát hiện, bắt giữ giao công an xử lý. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an huyện Long Đất lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại KP.Hải Tân, TT.Long Hải. Tại địa điểm trên, Công an TT.Long Hải bắt quả tang N.Q.T. (SN 1988, trú TT.Long Hải) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Vận chuyển và buôn bán hàng cấm

Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý N.D.P. (SN 2000) về hành vi vận chuyển hàng cấm và T.B.Đ. (SN 1999, cùng trú TX.Phú Mỹ) về hành vi buôn bán hàng cấm. Trước đó, trên đoạn đường thuộc KP.2, phường Hắc Dịch, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Công an tỉnh bắt quả tang P. đang vận chuyển hàng cấm. Tang vật thu giữ gồm 2 thùng giấy chứa 11 khối hình hộp (pháo). Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu giữ 20 khối hình hộp (pháo) tại nơi ở của Đ. (Trí Nhân)

Va chạm với xe mô tô, người đi xe đạp tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại đường nội ô Trung tâm Thương mại thuộc ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc). Theo hồ sơ, bà C.H.L. (SN 1951, trú huyện Xuyên Mộc) điều khiển xe đạp đến khu vực trên thì bị 1 xe mô tô (chưa rõ biển số và người điều khiển) lưu thông cùng chiều va chạm. Bà L. ngã xuống đường bị thương được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Xuyên Mộc điều tra làm rõ. (Sơn Khê)